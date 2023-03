"Aniołki Matusińskiego" z medalem nawet bez liderek! Piękny bieg Polek na HME w Stambule

Już przed startem HME było wiadomo, że medal w sztafecie 4x400 m nie będzie oczywisty. Z wyjazdu do Stambułu zrezygnowały dwie liderki kadry - Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic, a Iga Baumgart-Witan i Małgorzata Hołub-Kowalik nawet nie przystąpiły do halowego sezonu. Jednak nawet tak poważne osłabienia nie sprawiły, że "Aniołki Matusińskiego" przegrały z rywalkami. Kontuzja wykluczyła z rywalizacji Aleksandrę Gaworską, ale Polska znakomicie wykorzystała dobry, czwarty tor i ustawienie trenera. Najszybsza Anna Kiełbasińska pobiegła na pierwszej zmianie i dorównała tempem do Holenderki, Lieke Klaver. Nad resztą konkurencji wywalczyła kilkunastometrową przewagę, którą w świetnym stylu obroniła Marika Popowicz-Drapała, znana głównie ze sprintu na 100 m. W tym sezonie w hali postanowiła sprawdzić się na czterokrotnie dłuższym dystansie i już może pochwalić się brązowym medalem w sztafecie!

"Aniołki Matusińskiego" z brązowym medalem HME w Stambule!

Największe obawy kibiców dotyczyły dwóch ostatnich zmian, ale Alicja Wrona-Kutrzepa i Anna Pałys zrobiły swoje. Po drugiej zmianie Polska wciąż była blisko Holandii, ale na trzecim okrążeniu stało się jasne, że złoto jest poza zasięgiem. Do tego Włoszka dobiegła do Polki i to właśnie rywalizacja o srebro elektryzowała polskich kibiców do samego końca. Pałys ruszyła na ostatnie kółko z niewielką stratą, ale nawiązała kontakt z rywalką. Ta zachowała jednak więcej sił i obroniła się przed reprezentantką Polski. Wobec tego to Włochy świętują wicemistrzostwo, ale brązowy medal z pewnością smakuje "Aniołkom Matusińskiego" równie dobrze!

Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Femke Bol triumfowały czasem 3.25,66, co jest nowym rekordem halowych ME. Drugie Włoszki pobiły rekord kraju - 3.28,61. Trzecie Polki uzyskały 3.29,31, czyli najlepszy wynik w tym sezonie. To piąty medal biało-czerwonych w Stambule - Polacy mają w dorobku dwa srebrne i trzy brązowe.

