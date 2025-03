HME Apeldoorn. Maksymilian Szwed powalczy o medal na 400 metrów? „Włożę w finał całą swoją siłę”

W półfinale Szwed wygrał bez najmniejszych problemów, uzyskując czas 45.78. Po biegu, w strefie wywiadów, nasz sprinter był zadowolony, ale też skoncentrowany na tym, co czeka go jutro. Finał jawi się dla niego jako szansa na medal.

HME Apeldoorn. Maksymilian Szwed: Stać mnie na walkę o medal!

- Całe siły zostawiam na finał – podkreśla Szwed. - Nie wiem jeszcze jakie będzie rozstawienie. Bardzo bym chciał mieć piąty tor (i po kilku minutach okazało się, że taki dostał – red.). Na takim torze taki sposób będę mógł kontrolować bardziej swoją prędkość. Gdyby Molnar był przede mną, to mógłbym kontrolować tę prędkość. Na pewno bym się nie ścigał i byłbym spokojny, że za mną raczej nic mi nie będzie groziło – dodaje Szwed.

Do tej pory 21-letni lekkoatleta nie miał szans na tak wielkie sukcesy. Brał udział w niedawnych igrzyskach olimpijskich, ale w takim gazie, w jakim jest teraz, chyba jeszcze nie był. Czy pachnie medalem?

- Jestem podekscytowany, że stać mnie na to, żeby być na podium. I nie ma stresu, bardziej cieszę się, że mogę to robić. Ten medal siedzi mi w głowie. Jak już rano wstałem to tak pomyślałem, że gdybym wygrał, to by było coś po prostu niesamowitego. Pierwsza impreza indywidualna, pierwsze złoto gdyby było, to robiłoby wrażenie. Teraz mi to krąży w głowie. Jestem nakręcony, ale też spokojny i muszę zachować chłodną głowę, żeby jakichś głupstw nie zrobić – podkreśla Szwed.