i Autor: Instagram/maria.zhodzik Maria Żodzik

Będzie sukces olimpijski?

Mamy nową reprezentantkę Polski. Prezydent przyznał obywatelstwo Białorusince, która może błysnąć na igrzyskach

Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował że decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy białoruska skoczkini wzwyż Maria Żodzik otrzymała polskie obywatelstwo. To pierwszy, ale najważniejszy etap starań o to, by zawodniczka mogła wystartować w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w biało-czerwonym stroju.