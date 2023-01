Marcin Gortat stanął w obronie Pawła Fajdka. Grzmi po gali: "To jakieś jaja!"

Straszne konsekwencje po pobiciu polskiego lekkoatlety. Może nie wrócić do sportu, zabrał głos

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" co roku wywołuje olbrzymie emocje. Fajdek już w przeszłości zasłynął z ostrych opinii, które dolewały oliwy do ognia. Nie inaczej było tym razem, a burza zaczęła się wraz z wejściem pięciokrotnego mistrza świata w rzucie młotem na scenę. 33-latek stanął za mikrofonem i nie dotrzymał obietnicy o spokojnym wieczorze. - Co mogę powiedzieć. Może na wstępie... może przestanę wygrywać, bo im więcej tytułów, tym niżej spadam w plebiscycie - wypalił wyraźnie rozczarowany. Jego przemowa spotkała się z burzą braw ze strony publiczności, ale wielu kibiców skrytykowało Fajdka za te słowa. Tym bardziej, że pod koniec gali lekkoatleta ostentacyjnie nie wyszedł wraz z innymi laureatami na scenę pomimo zaproszenia ze strony prowadzących. Kolejny raz jego postawa stała się głównym tematem po Gali Mistrzów Sportu.

- Już kiedyś atakował Bartka Zmarzlika, bo ten wygrał z Robertem Lewandowskim. Często mówi się, że chłop ze wsi wyjdzie, ale… może nie będę kończyć. On takim zachowaniem obraził tak naprawdę wszystkich ludzi, którzy na niego głosowali. Zajął dziewiąte miejsce, co pokazuje, że najwidoczniej ludzie czekają z jego strony na coś więcej - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty legendarny trener żużla, Marek Cieślak. Zupełnie inną postawę przyjął Marcin Gortat, który stanął po stronie mistrza rzutu młotem.

"Sorry, ale to jakieś jaja... Gość zdobywa 5. mistrza świata i idzie na rekord 6 pod rząd, i zostaje 9. w plebiscycie??" - napisał na Twitterze były koszykarz, który przez wiele lat był jedynym Polakiem w NBA. Swoje zdumienie wyraził też emotikonką "eksplodującej głowy", a cały wpis zakończył oznaczeniem Fajdka, dodając mu w ten sposób otuchy. Sportowcem Roku 2022 została Iga Świątek, która wyprzedziła Bartosza Zmarzlika i Roberta Lewandowskiego. Na corocznej gali nie zabrakło największych gwiazd polskiego sportu:

Sorry ale to jakieś jaja.. gość zdobywa 5 mistrza świata i idzie na rekord 6 pod rząd i zostaje 9 w plebiscycie. ?? 🤯. @Pawel_Fajdek https://t.co/FkKA11zUXk— Marcin Gortat🇵🇱 (@MGortat) January 7, 2023