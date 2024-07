Wpadka dopingowa reprezentanta tuż przed igrzyskami! Usłyszał karę, ale... wciąż jest w kadrze

Wytknęła to wprost

Znakomity bieg polskiego płotkarza. W jednym biegu osiągnął dwa cele, pojedzie do Paryża!

Chodzi o nieprawidłowości związane z podawaniem mierjsca przebywania dla potrzeb kontroli antydopingowej – powiedział we wtorek AFP prawnik sportowca. „Frere został zawieszony na dwa lata przez trybunał dyscyplinarny World Athletics” – poinformował Laurent Fellous, zastrzegając przy tym, że złoży apelację do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) i liczy na decyzję jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi.

Fajdek: - Wcale nie jest mi żal tego medalu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trzy razy naruszył przepisy

Frere dostał nominację do reprezentacji lekkoatletycznej na igrzyska olimpijskie „pod pewnymi warunkami" postawionymi przez Francuską Federację Lekkoatletyczną (FFA). Wynikało to z faktu, że naruszył przepisy antydopingowe, a dokładniej trzykrotnie podał błędne miejsca pobytu w systemie. Z tego powodu opuścił także mistrzostwa Europy w Rzymie na początku czerwca. Miał jednak nadzieję, że zostanie dopuszczony do rywalizacji przed igrzyskami.

Lekkoatletyczna sensacja roku, wielki wyczyn Ukrainki. Rekord świata poprawiony po 37 latach! [WIDEO]

QUIZ o igrzyskach olimpijskich. Myślisz, że zdasz? Przekonajmy się Pytanie 1 z 10 Gdzie miały się odbyć igrzyska olimpijskie w 2020 roku? Los Angeles Sapporo Tokio Pekin Dalej

– Będziemy mogli skierować sprawę do CAS w trybie przyspieszonym, aby uzyskać wyrok do 26 lipca, czyli daty rozpoczęcia igrzysk olimpijskich – powiedział prawnik 27-letniego maratończyka. Wiedząc, że Frere ma kłopoty z przepisami antydopingowymi, FFA opóźniła ogłoszenie olimpijskiego składu do maratonu, pierwotnie zaplanowanego na połowę maja.

W końcu zdecydowała się nominować Frere'a warunkowo. Rezerwowym został Felix Bour. Maraton mężczyzn podczas igrzysk w Paryżu zaplanowano na 10 sierpnia.

Tajemnicza śmierć kultowego sportowca. Miał tylko 42 lata, policja bada sprawę