Tak teraz wygląda grób Kamili Skolimowskiej. Jedna rzecz rzuca się w oczy, trudno powstrzymać wzruszenie

Kamila Skolimowska bardzo szybko dała się poznać jako zawodniczka o ogromnym potencjale, ale choć szybko zaczęła osiągać sukcesy, to później trudno było je jej powtórzyć. Już jako 14-latka wygrała... seniorskie mistrzostwa Polski, ustanawiając przy tym rekord Polski. Cztery lata później sięgnęła po medal, o którym wielu sportowców może tylko marzyć – na igrzyskach olimpijskich w Sydney w 2000 roku sięgnęła po złoto. Tak wielki sukces w wieku niespełna 18 lat pozwalał sądzić, że przed Skolimowską świetlana kariera, ale już później, do tragicznej śmierci, nie zdołała zbliżyć się do tego osiągnięcia.

Kibice wciąż pamiętają o Kamili Skolimowskiej

Na arenie międzynarodowej Kamila Skolimowska później zdobyła już tylko dwa medale – w 2002 roku sięgnęła po wicemistrzostwo Europy w Monachium, a w 2006 zdobyła na tej samej imprezie brązowy medal. Na mistrzostwach świata oraz na igrzyskach olimpijskich żadnego medalu już nie zdobyła. Jej śmierć była niezwykle dużym ciosem dla całego polskiego środowiska lekkoatletycznego. W lutym 2009 roku polska reprezentacja wybrała się na zgrupowanie w Portugalii. 18 lutego na jednym z treningów Kamila Skolimowska zasłabła, a gdy transportowano ją do szpitala, straciła przytomność. Tam, mimo interwencji lekarzy, zmarła, a ostatecznie przyczyną był zator tętnicy płucnej. Skolimowska miała wówczas niespełna 27 lat.

Pogrzeb Kamili Skolimowskiej odbył się 26 lutego 2009 roku w Warszawie. Mistrzyni olimpijska z Sydney spoczęła w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Pomnik jest bardzo charakterystyczny, bowiem przedstawia właśnie młociarkę gotującą się do rzutu młotem. Na aktualnych zdjęciach widać, że nie zawsze pokryty jest on zniczami i wiązankami, ale na fotografiach z poprzednich latach mogliśmy zobaczyć, że w okresie Dnia Wszystkich Świętych wiele osób odwiedza grób Kamili Skolimowskiej, co widać po wielu zniczach zapalanych przy jej pomniku. W galerii powyżej zobaczysz, jak aktualnie wygląda grób Kamili Skolimowskiej.

QUIZ. Letnie Igrzyska Olimpijskie nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Zdobądź choć 4/10! Pytanie 1 z 10 Na start nie może być nic innego. Pierwsze nowożytne letnie igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach w roku: 1896 1900 1904 Dalej

Memoriał Kamili Skolimowskiej

Tragicznie zmarła młociarka odcisnęła takie piętno na polskiej lekkoatletyce, że postanowiono uhonorować ją memoriałem jej imienia. Pierwsza edycja odbyła się już w maju 2009 roku, parę miesięcy po śmierci zawodniczki, a od 2011 roku jest organizowany co roku. z czasem Memoriał Kamili Skolimowskiej nabierał coraz większego znaczenia w światowym kalendarzu startów i od 2022 roku jest zaliczany do Diamentowej Ligi, czyli najważniejszych mityngów lekkoatletycznych na świecie. W 2024 roku podczas Memoriału doszło m.in. do pobiciu rekordu w skoku o tyczce przez Armanda Duplantisa, który poprawił rekordu ustanowiony... parę tygodni wcześniej na igrzyskach olimpijskich.