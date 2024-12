Tak wygląda teraz Anita Włodarczyk! Pokazała się po długiej nieobecności w Polsce. Wróciła do kraju i...

Anita Włodarczyk przez długie lata swojej sportowej kariery zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu, a przede wszystkim lekkoatletyki, zostając jedną z najbardziej zasłużonych zawodniczek w rzucie młotem i dziś trudno wyobrazić sobie oddanego fana sportu w Polsce, który nie widziałby, jak wygląda 39-latka. Pomimo tego, że wielokrotna mistrzyni olimpijska raczej niechętnie eksperymentuje ze swoim wyglądem, to w ostatnim czasie wiele się u mniej zmieniło. Wróciła do Polski po sześciu tygodniach i pokazała się publicznie.

Tak wygląda teraz Anita Włodarczyk. Pokazała się po długiej przerwie

Ci, którzy na co dzień nie śledzą tego, co dzieje się w życiu i karierze Anity Włodarczyk mogli nie wiedzieć, że w ostatnim czasie przygotowuje się ona do nadchodzących mistrzostw świata w lekkoatletyce, które odbędą się za kilka miesięcy w Tokio. W tym celu trenuje w Katarze, skąd od czasu do czasu chwali się kolejnymi zdjęciami i postami w mediach społecznościowych. Szersze grono fanów mogło jednak przeżyć niemały szok, kiedy Włodarczyk pojawiła się w programie "Dzień Dobry TVN", pokazując tym samym, jak obecnie wygląda.

Zarówno na antenie "TVN", jak i w mediach społecznościowych, gdzie pojawiło się zdjęcie Anity Włodarczyk w towarzystwie Marcina Prokopa i Doroty Wellman można zauważyć, że wielokrotna mistrzyni olimpijska daje z siebie 100% na treningach i na kilka miesięcy przed mistrzostwami świata już prezentuje bardzo dobrą formę. Pomimo grubego, czerwonego swetra można zauważyć smukłą twarz Włodarczyk, która dobitnie udowadnia, że 39-latka rzetelnie podchodzi do swoich obowiązków i robi wszystko, aby w japońskiej stolicy prezentować się jak najlepiej będzie to możliwe.