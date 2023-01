Żona Jakuba Rzeźniczaka poszła na całość! Jej sylwestrowa kreacja odsłoniła bardzo dużo, co za widok

Jakub Rzeźniczak w ostatnich latach bardzo bogate życie uczuciowe, ale wiele wskazuje na to, że piłkarz Wisły Płock postanowił się ustatkować. Pod koniec listopada Jakub Rzeźniczak poinformował w mediach społecznościowych, że wziął ślub z Pauliną Nowicką, a cała ceremonia odbyła się na Florydzie. Na profilu Pauliny Nowickiej na Instagramie można znaleźć wiele zdjęć z Florydy i Bahamów, gdzie spędzała ona czas ze swoim ukochanym. Również zabawę sylwestrową Jakub Rzeźniczak spędził z małżonką, która pochwaliła się kolejnymi fotkami na swoim profilu. Fani od razu zwrócili uwagę na niezwykle skąpy ubiór kobiety!

Paulina Nowicka wskoczyła w przezroczystą sukienkę! Fani zachwyceni

Z informacji przekazanych na Instagramie wynika, że para sylwestrową noc spędziła nie za granicą, a już w Płocku. Od razu w oczy rzuca się kreacja Pauliny Nowickiej, która ubrała krótką, czarną sukienkę. Oprócz tego, że była ona skąpa, to do tego miała wiele przezroczystych wstawek, przez co odsłaniała on m.in. brzuch czy znaczną część biustu.

Fani od razu rzucili się do komentarzy, w których zwracali uwagę na kreację żony Jakuba Rzeźniczaka. „Kiecka petarda”, „Paulinka śliczna”, „Sukienka obłędna”, „ja myślałam, że jesteś goła”, „Woow jaka sukienka, hot” - brzmiały wpisy pod postem Pauliny Nowickiej.