Reprezentant Polski przejdzie do giganta światowej piłki? Co za doniesienia! Piłkarz komentuje plotki!

Karol Świderski i spółka nie dali rady. Wielkie rozczarowanie, nie tak to miało wyglądać

Były reprezentant Polski przejechał się po Arkadiuszu Miliku. Bardzo mocne słowa, nie chce go w reprezentacji!

Co za słowa

Karol Świderski zaliczy wielki transfer? Według doniesień medialnych, świetna postawa napastnika Charlotte FC wzbudza uwagę ze strony skautów klubów z Europy, a jednym z nich jest Napoli. Do informacji w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" odniósł się sam piłkarz, który mówi otwarcie, że chciałby wrócić do Europy i zagrać w gigancie włoskiej i europejskiej piłki.

Karol Świderski odejdzie do Napoli? Nieprawdopodobne doniesienia transferowe

Jak powiedział Świderski, sam myśli o to, aby wrócić do europejskiej piłki i nie rozważa taką możliwość.

- Jeśli pojawi się jakaś fajna oferta, to usiądziemy z Mariuszem Piekarskim do rozmów i na pewno się nad tym zastanowimy. Nie ukrywam, że chciałbym wrócić do Europy - powiedział Karol Świderski.

Świderski nie ukrywa wielkiej ekscytacji potencjalnym zainteresowaniem Napoli i jak podkreśla, bardzo chętnie sprawdziłby się w rozgrywkach włoskiej Serie A u boku Piotra Zielińskiego, który od lat występuje dla klubu spod Wezuwiusza.

- Ja jestem na tak! Myślę, że każdy piłkarz chciałby trafić do Napoli - mówi otwarcie napastnik reprezentacji Polski.