Reprezentant Polski w ogóle tego nie ukrywa. Porównał Probierza z Santosem, powiedział, który lepszy

Reprezentant Polski postanowił porównać Probierza z Fernando Santosem. Karol Świderski, który pracował z obecnym trenerem kadry w Jagiellonii Białystok ma o nim jak najlepsze zdanie i nie ma wątpliwości, że pierwsze zgrupowanie polskiego trenera było lepsze niż jego portugalskiego poprzednika. Padły jasne słowa.

Reprezentant Polski porównał Probierza z Santosem. Nie ma wątpliwości

Sam Świderski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" podkreśla, że bardzo dużo zawdzięcza Probierzowi, z którym współpracował jeszcze w barwach Jagiellonii.

- W piłce najwięcej - i nie chcę tu niczego ujmować nikomu innemu - zawdzięczam właśnie Michałowi Probierzowi. Od najmłodszych lat miałem wielu trenerów, którzy kształtowali mnie jako piłkarza, ale w seniorskim futbolu to on dał mi szansę (...) Cieszę się, że mogłem zagrać u niego w pierwszej reprezentacji i jeszcze strzelić tę bramkę Mołdawii. Szkoda, że nie udało się tego meczu wygrać - mówi Świderski.

Sam piłkarz nie ukrywa, że Probierz w kadrze sprawdza się lepiej niż Fernando Santos.

- - Myślę, że zarówno my, jak i trener Probierz zrobimy wszystko, aby ta drużyna z każdym dniem na zgrupowaniu, z każdym meczem szła do przodu. Już to pierwsze zgrupowanie z trenerem Probierzem, tak od środka, wyglądało lepiej niż u poprzednika. Mam nadzieję, że dalej też wszystko będzie dobrze, co pozwoli nam na awans do mistrzostw Europy - mówi napastnik reprezentacji Polski.