Tyle zarobi Fernando Santos w nowej pracy! Były selekcjoner Polaków będzie pływał w bogactwie, potężna kwota

Fernando Santos wrócił na ławkę trenerką. Po nieudanej przygodzie z kadrą Polski, Portugalczyk objął Besiktas i z wielkim entuzjazmem wypowiada się w mediach o możliwości prowadzenia utytułowanego klubu. Jak podają media, szkoleniowiec zgarnie prawdziwą fortunę za swoją pracę z "Orłami"!

Fernando Santos trenerem Besiktasu. Zarobi fortunę!

Jak podają dziennikarze portalu Fanatik, Santos będzie mógł liczyć w pracy w Turcji na naprawdę bardzo duże pieniądze. Klub "Orłów", który od lat walczy o to, aby wrócić do tureckiej elity bardzo wierzy w Portugalczyka i zamierza dać mu sowite wynagrodzenie za to, aby wrócił do ligowego topu. Tureccy dziennikarze ustalili, że były szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Polski i Portugalii zarobi do końca swojego kontraktu, a więc do końca czerwca 2025 roku kwotę 4,5 miliona euro! Trzeba przyznać, że zarząd drużyny musi bardzo ufać trenerowi i wierzyć, że da on upragnione sukcesy drużynie, która zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabelii tureckiej ekstraklasy.