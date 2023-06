Kielce z drugim triumfem w historii? Przed nami wielkie granie w Final Four!

Kursy TOTALbet: Final Four EHF Ligi Mistrzów

Nie ma wątpliwości, że w Kielcach panuje obecnie obsesja dotycząca powtórzenia historycznego osiągnięcia z 2016 roku. Mistrzowie Polski wygrali wówczas EHF Ligę Mistrzów, po dramatycznym meczu i serii rzutów karnych pokonując wówczas węgierski Telekom Veszprem. Drużyna prowadzona przez Talanta Dujszebajewa bardzo bliska wygranej była także przed rokiem, gdy po pokonaniu tegoż Veszpremu znalazła się w wielkim finale. Tam jej rywalem była słynna FC Barcelona, a sam mecz stał na niesamowitym wręcz poziomie. O jego losach zadecydowała dogrywka, w której – niestety – lepsi okazali się szczypiorniści z Półwyspu Iberyjskiego. Od początku obecnych rozgrywek kielczanie podkreślali jednak, że w tym roku interesuje ich jedynie zwycięstwo, co konsekwentnie udowadniali w kolejnych meczach. Dowód? Drugie miejsce w bardzo trudnej grupie, a następnie pewne przejście Telekomu Veszprem (znowu!), skutkujące zapewnieniem sobie biletów do Kolonii, na turniej Final Four. Losowanie okazało się dla mistrzów Polski umiarkowanie łaskawa – udało im się uniknąć obrońców tytułu, ale nie zmierzą się także z teoretycznie najsłabszym SC Magdeburgiem. Los skojarzył kielecki klub z Paris Saint-Germain i choć szanse na awans wydają się być wyrównane, w opinii ekspertów z TOTALbet to polski zespół powinien przejść dalej. Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.96, w przypadku triumfu Francuzów jest to z kolei 2.28.

Zanim jednak kielczanie zameldują się na parkiecie, dojdzie do rozstrzygnięcia w pierwszym półfinale, w którym SC Magdeburg zmierzy się z FC Barceloną. Wydaje się, że w tym przypadku faworyt jest oczywisty i są nim Hiszpanie. Broniąca tytułu Barcelona jest bowiem w tym sezonie w morderczej formie, a najlepszym dowodem jest fakt, że w EHF Lidze Mistrzów nie przegrała jeszcze meczu! Trzynaście zwycięstw i jeden remis w fazie grupowej, a następnie bardzo pewny triumf w dwumeczu z duńskim GOG Handbold (37:30 i 36:31) sprawiły, że podopieczni Antonio Carlosa Ortegi zameldowali się w Final Four. Choć w starciu z ekipą z Niemiec ich szanse na triumf są zdecydowanie większe, Magdeburga w żadnym wypadku nie można lekceważyć. Zespół prowadzony przez Benneta Wiegerta w fazie grupowej musiał uznać wyższość jedynie Paris Saint-Germain, w ćwierćfinale po dramatycznym dwumeczu pokonał natomiast Orlen Wisłę Płock. Teraz poprzeczka powędruje jednak na stratosferyczną niemal wysokość, trudno bowiem inaczej rozpatrywać starcie z obrońcą tytułu, znajdującym się w dodatku w tak znakomitej dyspozycji. Skalę trudności doskonale oddają zresztą kursy przygotowane na to spotkanie przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher wygraną Magdeburga „wycenił” na 4.65, podczas gdy kurs na triumf Barcelony wynosi 1.30. W opinii TOTALbet „Blaugrana” jest też głównym kandydatem do końcowego triumfu. Za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków bukmacher płaci 1.45 zł. Kolejne lokaty w tym zestawieniu zajmują Barlinek Industria Kielce (5.00 zł), Paris Saint-Germain (7.00 zł) oraz SC Magdeburg (13.00 zł).

Wybrane kursy TOTALbet

PARIS SAINT-GERMAIN – BARLINEK INDUSTRIA KIELCE

Wynik meczu:

PSG – 2.28 remis – 8.25 Kielce – 1.96

Awans:

PSG – 1.95 Kielce – 1.75

Total – suma goli w meczu:

poniżej 61.5 – 2.36 powyżej 61.5 – 1.52

poniżej 63.5 – 1.85 powyżej 63.5 – 1.85

poniżej 65.5 – 1.53 powyżej 65.5 – 2.35

SC MAGDEBURG – FC BARCELONA

Wynik meczu:

Magdeburg – 4.65 remis – 12.00 Barcelona – 1.30

Awans:

Magdeburg – 4.70 Barcelona – 1.15

Total – suma goli w meczu:

poniżej 61.5 – 2.45 powyżej 61.5 – 1.49

poniżej 63.5 – 1.91 powyżej 63.5 – 1.80

poniżej 65.5 – 1.57 powyżej 65.5 – 2.26

Podane kursy mogą ulec zmianie.

