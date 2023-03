Mistrz Polski do rozbiórki?! Gwiazdy ligi mogą wylądować za granicą. To może być najgłośniejszy upadek w polskim sporcie

Bowar Van Pur wycofał się ze sponsorowania przed czasem, bo w styczniu tego roku, co spowodowało problem. Budżet klubu radykalnie uległ zmniejszeniu.

Wciąż szukają sponsora

Prezes Bertus Servaas poprosił o dodatkowy czas na poszukiwanie nowego sponsora, licząc, że będzie on znany do końca marca. Tak się nie stało. Wiadomo, że sytuacja jest trudna, a ostateczne decyzje mają zapaść na początku kwietnia. Na razie wiadomo, że 0,5 mln złotych przekazał dla klubu prezydent Kielc w ramach promocji miasta. Istnieje duża groźba, że zespół nie będzie funkcjonował na tym samym poziomie finansowym, a co za tym idzie sportowym, jak przez ostatnie lata, gdy sięgał po największe sukcesy sportowe. W 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów, a trzykrotnie był na niższych stopniach podium.

Najlepsi wyjadą na Węgry?

Niewykluczone, że najlepsi piłkarze opuszczą Kielce. Węgierskie media twierdza, że dojdzie do exodusu najlepszych zawodników. Dlaczego akurat przykuwa to uwagę Węgrów? Bo właśnie do tego kraju mieliby się przenieść najlepsi zawodnicy Industrii. Według portalu węgierskiego Eurosportu bramkarz Andreas Wolff po obecnym sezonie ma się przenieść do Picku Szeged, a w 2024 roku ma zostać zawodnikiem Telekomu Veszprem. Jeszcze bardziej sensacyjnie brzmi informacja, że do Picku miałby przenieść się trener Tałant Dujszebajew wraz z dwoma synami, zawodnikami Industrii - Alexem i Danielem. Do drużyny z Szeged mieliby również powędrować Francuzi - Nicolas Tournat, Benoit Kounkoud i Dylan Nahi. Na razie drużyna z Kielc szykuje się do kolejnych meczów ligowych i do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w którym zagra najprawdopodobniej z ...węgierskim Telekomem Veszprem. W pierwszym meczu 1/8 finału Veszprem wygrał z Pickiem Szeged różnicą aż 13 bramek, a mecz rewanżowy odbędzie się dzisiaj.

