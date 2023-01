MŚ w piłce ręcznej TERMINARZ Polaków. MŚ w piłce ręcznej 2023 KIEDY GRAJĄ Polacy. MŚ w piłce ręcznej MECZE POLAKÓW KIEDY, DATY. MŚ w piłce ręcznej 2023 KALENDARZ meczów Polaków

Szczypiorniści zaczynają walkę w mistrzostwach świata. Tomasz Gębala zdradza, co przyprawia go o dreszcze

MŚ w piłce ręcznej 2023 TERMINARZ POLSKI. Kiedy mecze Polaków na MŚ w piłce ręcznej

Od dzisiejszego wieczora i meczu Polska – Francja w katowickim Spodku będzie pisała się nowa historia polskiej piłki ręcznej. Po raz pierwszy mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Polsce, która tegoroczny turniej współorganizuje ze Szwecją. Dla Biało-Czerwonych będzie to sprawdzian dojrzałości i szansa, by nawiązać do wielkich osiągnięć starszych kolegów sprzed ponad dekady. Kadra Patryka Rombla przeszła bardzo długą drogę. Młody selekcjoner od 2019 r. musiał układać zespół w zasadzie od nowa i choć nie brakowało wpadek, jak remis w Kosowie (23:23 w czerwcu 2019 r.), to reprezentacja robiła systematyczne postępy. Na poprzednich MŚ i ubiegłorocznych ME Biało-Czerwoni grali jak równy z równym z największymi potęgami i dali nadzieję, że tegoroczne mistrzostwa mogą być udane. Poważny sprawdzian będzie miał miejsce już na samym początku, bo w meczu otwarcia Polacy zmierzą się z mistrzami olimpijskimi, Francuzami. Biało-Czerwonym nie pozostaje nic innego, jak utrzeć nosa potentatom i podobnie jak w 2007 r. z roli czarnego konia stać się faworytem do czołowych miejsc w mundialu!

📋 Tak prezentuje się 18-stka reprezentacji Polski zgłoszona na Mistrzostwa Świata! W rezerwie pozostanie dwóch zawodników: Mateusz Kornecki i Maciej Pilitowski, którzy cały czas będą przygotowywać się razem z zespołem i pozostaną do dyspozycji trenera Patryka Rombla pic.twitter.com/xEFYdSQeGH— Handball Polska (@handballpolska) January 11, 2023

MŚ w piłce ręcznej KIEDY mecze Polaków. MŚ w piłce ręcznej 2023 DATY MECZÓW POLSKI

Oprócz Francuzów w pierwszej fazie grupowej Biało-czerwoni zmierzą się również ze Słowenią oraz Arabią Saudyjską. I faworytami będą jedynie w starciu z zespołem z Bliskiego Wschodu, ale i ze Słoweńcami nie będą bez szans. A żeby myśleć o ćwierćfinale, który byłby wielkim sukcesem, zespół z południa Europy trzeba pokonać. Bo awans z pierwszej grupy dla Polski jest wręcz obowiązkiem.

Terminarz grupy B MŚ w piłce ręcznej

Środa 11.01:

- Polska - Francja 21:00

Czwartek 12.01:

- Arabia Saudyjska - Słowenia 18:00

Sobota 14.01:

- Francja - Arabia Saudyjska 18:00

- Polska - Słowenia 20:30

Poniedziałek 16.01:

- Francja - Słowenia 18:00

- Polska - Arabia Saudyjska 20:30