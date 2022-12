Piekielnie ważne wieści przed mistrzostwami świata piłkarzy ręcznych! Zapadła kluczowa decyzja, to już postanowione

Fatalne wieści w sprawie reprezentanta Polski. Trafił do szpitala. Jego stan po tragicznym uderzeniu pogorszył się

Najwięksi sympatycy piłki ręcznej z pewnością już niecierpliwie odliczają dni do startu mistrzostw świata, które w styczniu wystartują w Polsce i w Szwecji. Na chwilę przed najważniejszą imprezą w piłce ręcznej nie brakowało co prawda przykrych informacji, ale jak się okazuje, pojawiły się również te dobre - szczególnie dla kibiców. Chodzi bowiem o transmisje nie tylko meczów reprezentacji Polski, ale również innych najważniejszych spotkań turnieju, które odbywać się będą w Sztokholmie, Goteborgu, Malmo, Gdańsku, Płocku, Katowicach i Krakowie. Spotkania, które mogę najmocniej interesować fanów, będą dostępne w otwartej telewizji.

Fani piłki ręcznej będą w siódmym niebie! Przed mistrzostwami świata podjęło kluczową decyzję

Prawa do transmisji wszystkich meczów mistrzostw świata w piłce ręcznej, które wystartują w styczniu posiadała jeszcze do niedawna tylko platforma "Viaplay", jednak część spotkań będzie transmitowana w Telewizji Publicznej. - TVP na podstawie pozyskanej sublicencji od Viaplay pokaże w zbliżającej się imprezie wszystkie mecze reprezentacji Polski, półfinały oraz spotkania decydujące o podziale medali – o 3. miejsce i finał. - czytamy w komunikacie "TVP". Oznacza to, że mecze Biało-czerwonych dostępne będą w otwartej telewizji.

Sonda Interesujesz się piłką ręczną? Tak Nie