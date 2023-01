Piotr Jędraszczyk rozczarowany po meczu z Hiszpanią. Powiedział o smutku, przegrana go zabolała

Reprezentacja Polski w piłkę ręczną nie dokonała cudu i nie pokonała Hiszpanów, przez co na pewno nie zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata w piłkę ręczną. Tuż po skończonych zawodach, Piotr Jędraszczyk porozmawiał z dziennikarką TVP Sport na temat swoich odczuć po meczu. Mimo że gracz był jednym z jaśniejszych punktów kadry w trakcie spotkania, to nie jest on zadowolony z tego co się stało, a z jego wypowiedzi bije duże rozczarowanie.

Reprezentacja Polski przegrała z Hiszpanią. Piotr Jędraszczyk komentuje

Jędraszczyk tuż po meczu został zapytany o to, czy pomimo porażki jest on zadowolony z bardzo dobrego występu przeciwko Hiszpanii. Słowa,. jakie wypowiedział, nie pozostawiają cienia wątpliwości.

- Nie, nie jestem. Chcieliśmy, żeby ten wynik był inny. Na pewno ciężkie głowy mieliśmy po tych dwóch meczach i dzisiaj chcieliśmy się odbudować, ale nie idzie i to jest taka blokada i jest mi trochę smutno z tego powodu (...) Przegraliśmy w głowach mecz ze Słowenią, potem ciężko nam się było podnieść. Dzisiaj chcieliśmy bardzo pokazać, że nie brakuje nam umiejętności. No szkoda, nie wiem, co powiedzieć. - powiedział reprezentant Polski w rozmowie z TVP Sport.

