i Autor: Cyfra Sport Talant Dujszebajew podczas meczu Łomża Vive Kielce - Flensburg

Mieszane uczucia Tałanta

Pokonali triumfatora Ligi Mistrzów, a tu takie słowa trenera. Najpierw się wściekł, a potem grzmotnął się w pierś aż zadudniło!

Dariusz Leśnikowski | PAP 22:31

W ubiegłym sezonie Industria Kielce w dramatycznych okolicznościach, po dogrywce, uległa ekipie SC Magdeburg w wielkim finale handballowej Champions League. W obecnej edycji obrońcy trofeum stanęli na drodze mistrza Polski na ostatniej prostej do Final Four. Pierwszą odsłonę dwumeczu kielczanie – znów po niezwykłym boju – wygrali we własnej hali 27:26. Trener Tałant Dujszebajew daleki był jednak od ekscytacji.