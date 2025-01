„Super Express”: - Jak to było dokładnie? Syprzak nagle spakował się i wyjechał, nie żegnając się z drużyną?

Sławomir Szmal: - Ja dostałem informacje o tym telefonicznie od trenera, ale też czekam na pełny raport. Prosiłem też dyrektora sportowego, żeby skontaktował się z Kamilem Syprzakiem, żeby on przedstawił swoje stanowisko. Musimy powiedzieć sobie wprost powiedzieć, że jeśli zawodnik opuszcza bez zgody trenera zgrupowanie reprezentacji Polski to jest to nie do przyjęcia.

- Kamil Syprzak zagra jeszcze w reprezentacji Polski?

- Moja ocena to stanowisko z boku. Ja uważam, że dla dobra dyscypliny, przede wszystkim trener powinien decydować, z kim chce współpracować. Ważne jest, żeby ta ścieżka porozumienia pomiędzy trenerem i zawodnikiem była drogą do sukcesu. Ja oczywiście Kamila nie skreślam, bo to to Marcin Lijewski czy ewentualnie nowy trener będzie decydował, czy widzi takiego zawodnika w reprezentacji Polski. Z tego co wiem, kary możemy nałożyć różne, ale najpierw chciałbym się zapoznać z opinią trenera i później będziemy jako zarząd podejmować decyzje.

- Rozmawiałeś z Kamilem?

- Nie, tylko dyrektor sportowy rozmawiał. Chcę zachować w tym wszystkim obiektywizm, bo Kamila znam jako kolegę, z którym grałem również na boisku. Chciałbym usłyszeć argumenty z jednej, i z drugiej strony.

- Czyli nie ma w planach osobistego spotkania czy rozmowy z Kamilem?

- Nie przeszkadza mi spotkanie z Kamilem. Rozumiem też życie piłkarzy ręcznych. Kamil nie przyjeżdża na co dzień do Polski, żeby spotkać się na kawę i porozmawiać. On gra na co dzień w klubie (PSG – red.) i tam zarabia pieniądze i to jest jego życie. Ale jak będzie taka możliwość, to jak najbardziej będę chciał porozmawiać.

- Jesteś na niego wściekły? Co czuje trener?

- Ja dostałem informację, że Kamil opuścił zgrupowanie i to było dla mnie niepokojące. Tyle że ja chcę dostać pełen raport, bo nie dostałem pełnych informacji. Dlatego dla mnie jest ważne, żeby tę sprawę obiektywnie ocenić, a nie emocjonalnie. Oczywiście emocjonalnie to bym mógł dużo rzeczy powiedzieć, bo uważam, że sport zespołowy to jest przede wszystkim dobra atmosfera w zespole.