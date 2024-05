Szok, mundial się oddalił od Polaków! Piłkarze ręczni niespodziewanie ulegli Słowacji

Stracona szansa Industrii Kielce. Co za dramat, zadecydowały rzuty karne! [WIDEO]

MŚ zostaną rozegrane w styczniu 2025 roku w Chorwacji, Norwegii i Danii. Polacy skomplikowali sobie drogę na ten czempionat. Oficjalny portal związku piłki ręcznej przypomniał przed meczem, że selekcjoner Marcin Lijewski nie mógł posłać do boju optymalnego składu. Z powodu kontuzji z gry wykluczeni są m.in. Szymon Sićko, Michał Olejniczak, Arkadiusz Ossowski, Piotr Jędraszczyk, a także Michał Daszek. To jednak i tak nie powinno aż tak utrudnić wygranej nad niżej notowanymi rywalami.

Błyszczał Kamil Syprzak

Polacy mogli przegrać... nawet wyżej, bo po wyrównanym meczu, w drugiej połowie stracili seryjnie kilka goli i ulegali 21:24. W tym, by goście nie tracili bramek, pomógł też ich dobrze interweniujący bramkarz. Po naszej stronie błyszczał Kamil Syprzak (11 goli) i to jego akcja doprowadziła do remisu 25:25. Potem znowu była wymiana ciosów, jednak z minimalną przewagą Słowaków.

W dzisiejszym meczu Słowacją lepsza o jedną bramkę 🇵🇱 - 🇸🇰🔜 Już w niedzielę o godz. 17:30 zagramy rewanżowe spotkanie ✊ pic.twitter.com/y8xxNDObAP— Handball Polska (@handballpolska) May 9, 2024

W przerwie uroczyście pożegnano reprezentanta Polski Michała Jureckiego – wicemistrza świata z 2007 oraz brązowego medalisty MŚ 2009 i 2015 roku. W biało-czerwonych strojach popularny „Dzidziuś” rozegrał 200 meczów i zaliczył 553 bramki.

Polska – Słowacja 28:29 (15:16)

Polska: Skrzyniarz, Witkowski – Przytuła 1, Bis, Paterek 1, Pietrasik 2, Powarzyński, Adamski, Syprzak 11, Moryto 3, Gębala, Pilitowski, Szyszko 5, Sroczyk, Dudkowski, Papina