Veszprem - Industria Kielce TV NA ŻYWO GDZIE OGLĄDAĆ. Veszprem - Kielce STREAM ONLINE NA KTÓRYM KANALE? Veszprem - Barlinek Industria Kielce LIVE ONLINE w INTERNECIE

Veszprem - Industria Kielce TV NA KTÓRYM KANALE TRANSMISJA DZISIAJ Veszprem - Kielce w INTERNECIE

Za mistrzami Polski udana faza grupowa w Lidze Mistrzów. W grupie B zajęli drugie miejsce i dzięki temu nie musieli grać w 1/8 finału i bezpośrednio awansowali do fazy, która zadecyduje o być albo nie być w Final Four. Kielczanie mają chrapkę na podobny występ jak przed rokiem, kiedy to po dramatycznym finale ulegli FC Barcelona. Rzecz jasna celem Barlinek Industria Kielce jest teraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów, ale najpierw muszą pokonać węgierskie Veszprem. Rywalizacja z tą ekipą zawsze jest trudna i bardzo wyrównana. Podobnego starcia można spodziewać się również w czwartkowy wieczór. Minimalnymi faworytami pierwszego spotkania wydają się właśnie Węgrzy. Podopieczni Talanta Dujszebajewa nie zamierzają jednak utrudniać sobie sytuacji przed rewanżem i podkreślają, że są gotowi na ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

Veszprem - Barlinek Industria Kielce STREAM ONLINE w INTERNECIE. Veszprem - Kielce LIVE ONLINE 11.05

- Fizycznie przygotowani jesteśmy bardzo dobrze. Mieliśmy czas, by się odpowiednio przygotować. Od 1 sierpnia pracujemy na to, by wrócić do Kolonii, bo w ubiegłym roku byliśmy bardzo blisko sukcesu. Ale trudno przez cały sezon mieć w głowie tylko końcowe zwycięstwo. Musimy myśleć o tym jako o procesie krok po kroku. Mieliśmy bardzo ciężką grupę, teraz mamy ćwierćfinał. Dzisiaj skupiamy się tylko na Veszprem - powiedział obrotowy kieleckiej ekipy Artsem Karalek.

Mecz Veszprem - Barlinek Industria Kielce odbędzie się we czwartek 11 maja. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eurosport 1 oraz w internecie w aplikacji Player. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:45.