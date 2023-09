35-letnia żona Messiego świeci biustem w internecie. Antonella Roccuzzo wywołała burzę

Antonella Roccuzzo jest jak wino! Przynajmniej tak można wnioskować z nowych zdjęć, jakie żona Leo Messiego opublikowała w internecie. 35-letnia kobieta w ogóle nie daje po sobie poznać upływu czasu i wciąż prezentuje się jak 20-latka. Trzeba przyznać, że parze najwyraźniej służy amerykańskie powietrze. Sam piłkarz rodem z Argentyny w Interze Miami wyraźnie odżył. Z miejsca stał się tamtejszą gwiazdą i sprawia wrażenie, jakby futbol znowu dawał mu dziecięcą radość. Tymczasem jego wybranka serca na najnowszych fotkach na Instagramie prezentuje się po prostu obłędnie. Głęboki dekolt, który uwydatnił jej biust z pewnością przyczynił się do lawiny komentarzy, jaka zasypała ją przy opisywanych ujęciach.

Antonella Roccuzzo z głębokim dekoltem w internecie

Nie od dziś wiadomo, że Antonella Roccuzzo bardzo dba o to, jak wygląda. W przeszłości w sieci wielokrotnie pokazywała ujęcia z ciężkich treningów, które pozwalają jej utrzymać niezwykle wysoką formę i wspaniałą rzeźbę. Tym razem wszystko to się znowu potwierdziło. Nowe zdjęcia na Instagramie to dowód na to, że wiek to tylko liczba i można czuć się doskonale nie tylko jako nastolatka. Żona Messiego do fotki założyła kusą różową bluzkę. Z czterech dostępnych guzików zapięła zaledwie dwa, co sprawiło, że jej biust dodatkowo się uwydatnił.

Lawina komentarzy pod zdjęciem żony Messiego

Jak można było się spodziewać, zdjęcie bardzo szybko obiegło cały świat. W zaledwie kilkanaście godzin zgromadziło na Instagramie niemal 2 miliony polubień oraz tysiące komentarzy. Wśród nich pojawiły się zarówno pozytywne opinie fanów, jak i znajomych znanej pary. Żona Cesca Fabregasa, Daniella Semaan, napisała np.: "Mój ulubiony człowiek. Tęsknię za tobą" - stanowi to dowód na to, że obie rodziny od zawsze świetnie się rozumiały.