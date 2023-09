Oto prawda o zmarłym ojcu Cristiano Ronaldo. Musiał harować jak wół

A to ci pech!

Tomasz Hajto masakruje piłkarza Rakowa. Mocno w niego uderzył, obarcza go winą

Cristiano Ronaldo obecnie występuje w Arabii Saudyjskiej, gdzie zdaniem wielu odcina kupony po bardzo udanej karierze w największych klubach na świecie. Pamiętne występy w Manchesterze United, Realu Madryt czy Juventusie Turyn zaprowadziły go na sam szczyt futbolowej hierarchii. Dzięki grze dla tak wielkich firm nie tylko zdobywał trofea drużynowe, lecz także wyróżnienia indywidualne. Przez pewien czas eksperci i kibice ekscytowali się corocznym wyścigiem Portualczyka po Złotą Piłkę, który najczęściej toczył się przeciwko Leo Messiemu.

Ronaldo wielokrotnie w wywiadach podkreślał, jak wiele zawdzięcza swojej mamie. CR7 jest człowiekiem bardzo rodzinnym i chętnie dzieli się swoimi zarobkami z najbliższymi. Wyniósł to zapewne z domu. Jego rodzice nie wykonywali co prawda najlepiej płatnych i najlżejszych zawodów, ale najwyraźniej wpoili synowi odpowiednie wartości.

Legendarny piłkarz w ogromnych tarapatach. Policja ściga Ronaldinho. Poważne zarzuty

Prawda o ojcu Cristiano Ronaldo. Kim był?

Cristiano Ronaldo od wielu lat ma już tylko jednego żyjącego rodzica. Jego ojciec – Jose Dinis Aveiro – zmarł we wrześniu 2005 roku. Tym samym na barkach CR7 spoczęło zapewnienie dobrobytu innym członkom najmniejszej jednostki społecznej. Szacunek do ciężkiej pracy portugalski gwiazdor piłki nożnej wyniósł zapewne z domu. Jego tata harował fizycznie jako ogrodnik w rodzinnej miejscowości na Maderze, by wyżywić żonę i dzieci.

Ukochana Milika w kreacji, która odsłoniła jej pierś. Ten jeden szczegół zmienia wiele. Agata Sieramska tym strojem rozpuściłaby wszystkie lodowce

Trudne początki Cristiano Ronaldo

W przeciwieństwie do wielu rówieśników Cristiano Ronaldo już na starcie musiał więc walczyć i ciężko trenować, by wdrapać się na szczyt. Nie mógł bowiem liczyć na nieograniczone wsparcie materialne ze strony rodziców, którzy i tak robili wszystko, by nie musiał się martwić każdym kolejnym dniem. Jego mama, również bardzo skromna osoba, Maria Dolores dos Santos Aveiro z zawodu jest kucharką.