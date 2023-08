Ukochana Milika w kreacji, która odsłoniła jej pierś. Ten jeden szczegół zmienia wiele. Agata Sieramska tym strojem rozpuściłaby wszystkie lodowce

Kolejne europejskie ligi wracają do gry po letniej przerwie i nie inaczej jest w przypadku włoskiej Serie A. Juventus, w którym występują Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny, rozpoczął sezon od zwycięstwa i remisu. Póki co polski napastnik nie ma dużego wpływu na grę, bowiem zagrał 13 i 17 minut w obu meczach i nie przyczynił się do żadnej bramki. Na lepsze występy z pewnością liczy on sam jak i jego partnerka, Agata Sieramska, która mocno dopinguje ukochanego. Pewnie część fanów równie chętnie co mecze Milika przegląda konto na Instagramie Agaty Sieramskiej, bowiem publikuje ona wiele interesujących zdjęć. Często chwali się ciekawymi, odważnymi kreacjami, ale tym razem przeszła samą siebie, zakładając sukienkę zakrywającą tylko połowę torsu!

Agata Sieramska założyła nieziemski strój i doprowadziła fanów do wrzenia

Ukochana Arkadiusza Milika często chwali się w sieci swoim wysportowanym ciałem. Lata treningu sprawiły, że wiele osób mogłoby pozazdrościć Sieramskiej takiej sylwetki. Szybki rzut oka na jej konto wystarczy, aby dojść do wniosku, że nie wstydzi się ona odsłaniać swojego ciała, ale najnowsze zdjęcie to już całkiem inny poziom.

Agata Sieramska założyła na siebie czarną, bardzo krótką sukienkę, która dodatkowo ma wcięcie sięgające niemal biodra. Prawdziwy szał zaczyna się jednak wyżej, bowiem sukienka uszyta jest tak, że zakrywa tylko lewą część torsu kobiety – prawa, od górnej części brzucha, przez całą pierś, po ramię, jest cała odsłonięta. Oczywiście, Agata Sieramska dobrała do tej kreacji stylowy stanik, dzięki któremu nie paraduje ona z nagą piersią, jednak rzadko spotyka się strój odsłaniający tak wiele.

W poście do zdjęcia ukochana Arkadiusza Milika zapytała fanów, czy taka sukienka im się podoba. – hot or not? – zapytała krótko Agata Sieramska i otrzymała mnóstwo odpowiedzi. „Hot 1000%”, „Piękna!”, „Ty HOT w czymkolwiek gdziekolwiek jakkolwiek”, „Jezu perfekcyjna”, „Bardzo hoooot” - czytamy w komentarzach. Co jednak ciekawe, nie wszystkim kreacja przypadła do gustu „Masz super figurę i w ogóle spoko babeczka z ciebie, ale sukienka dla mnie NOT”, „Ty jesteś piękna, sukienka jak dla mnie na nie", „Agatka hot, sukienka not” – pisali inni.