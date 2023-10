Adam Kszczot zaprasza do Zakopanego na niezwykłą konferencję dla biegaczy. "Każdy, kto kocha biegać powinien tu być"

UEFA poszła po rozum do głowy. Podjęto decyzję w sprawie meczu Belgia - Szwecja po makabrycznym zamachu

W konferencji udział wezmą m.in. znakomici polscy lekkoatleci, ale także trenerzy oraz specjaliści z dziedziny medycyny i fizjoterapii. Miejscem konferencji będzie Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem. Partnerem wydarzenia jest Akademicki Związek Sportowy.

– W Zakopanem poprowadzę dwa wykłady – jeden będzie poświęcony sile biegowej, a drugi przygotowaniom wysokogórskim. Uczestnicy konferencji w Zakopanem spotkają się też ze znakomitymi biegaczami Henrykiem Szostem czy Arturem Kozłowskim, a także m.in. trenerem Aleksandrem Matusińskim. Do tego czekają nas biegowe emocje. To dosłownie już ostatni moment, żeby zapisać się bieg „Dycha pod Krokwią”, który odbędzie się w pięknej scenerii. Ja z pewnością wezmę w nim udział – dodaje Kszczot. Wielką atrakcją dla uczestników będzie również wspólne poranne bieganie z polskimi gwiazdami lekkoatletycznymi – oprócz Kszczota będą to Joanna Jóźwik i Marek Plawgo. Z kolei swoją wiedzą w trakcie wykładów podzielą się, obok Kszczota, Szosta, Kozłowskiego i Matusińskiego także m.in. trener maratończyków Jacek Kostrzeba, czy specjalista w biegach górskich i organizator jednego z największych festiwali górskich Piotr Herzog.

Imprezą towarzyszącą konferencji będzie kolejna odsłona biegu „Dycha Pod Krokwią” z pulą nagród wynoszącą aż dziesięć tysięcy złotych. To nagrody ufundowane przez sponsora głównego Szpital Carolina, Sklep Biegacza oraz markę Mizuno, która dla ponad dwustu uczestników konferencji przygotowała pakiety konferencyjne.

Jednym z partnerów konferencji będzie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który bardzo mocno wspiera lekkoatletykę, a w szczególności bieganie. – Nie od dzisiaj wiadomo, że Kujawy i Pomorze są stolicą polskiej lekkiej atletyki, i tej profesjonalnej, i tej amatorskiej. W przyszłym roku w Toruniu odbędą się Mistrzostwa Europy Masters i już teraz serdecznie zapraszam wszystkich biegaczy do udziału w tej imprezie. Kibiców lekkiej atletyki na najwyższym poziomie też czeka u nas wielka atrakcja, bo przecież już w 2026 roku w Toruniu odbędą się Halowe Mistrzostwa Świata 2026. Kujawy i Pomorze to cudowny region, w którym każdy amator biegania znajdzie dla siebie przepiękne trasy. Serdecznie zapraszamy! – mówi Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który razem z Markiem Plawgo poprowadzi panel poświęcony wzrostowi popularności lekkoatletyki w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady.

Sporą atrakcją konferencji będą z pewnością spotkania ze specjalistami w dziedzinie social mediów, w tym warsztaty z prowadzenia kont przez aktywnego sportowca, które poprowadzą Nadia Smolarek i Jakub Zawistowski. – Każdy sportowiec ma teraz dodatkową szansę na pozyskanie wsparcia w swojej pasji, jaką jest sport, dzięki budowaniu swojego wizerunku w mediach społecznościowych. Ja kiedyś też miałem opory przed nagrywaniem filmów, a w dodatku nie wiedziałem co pisać i kogo to może zainteresować. Chętnie dam kilka podpowiedzi jak zacząć i na czym się skupić – mówi Zawistowski, który jest aktywnym biegaczem.

Wciąż jeszcze można zapisywać się do udziału w konferencji „Biegowe 360 stopni”. Wprawdzie wszystkie pakiety noclegowe znalazły już nabywców, ale nadal można wykupić sam udział w konferencji, która odbędzie się na terenie zakopiańskiego COS. Koszt najtańszego pakietu wynosi tylko sto złotych, a zapisy do udziału w wydarzeniu „Biegowe 360 stopni – konferencja Zakopane 2023" przyjmowane są pod adresem mailowym run@aktywnypolak.pl. Wszystkie szczegóły dotyczące atrakcyjnych pakietów i szczegółowego programu konferencji dostępne są na stronie internetowej http://biegowe360.pl/. Organizację konferencji wsparły m.in. Sklep Biegacza, MCC Medale, Kujawy i Pomorze oraz marka Mizuno. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.