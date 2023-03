i Autor: Instagram Anna Lewandowska

Warto o to dbać!

Anna Lewandowska promuje bakterie! Dlaczego to robi? Ważna porada od trenerki fitness

Bakterie kojarzą się nam z czymś szkodliwym, co nie pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. A to błąd! Anna Lewandowska stara się przypominać o tym, że nie wszystko, co nam się źle kojarzy jest realnie złe. Trenerka fitness zrobiła to w najnowszym poście na Instagramie. Przy okazji Lewandowska promowała też swój nowy produkt.