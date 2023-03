Premie za Ligę Konferencji Europy. Tyle Lech Poznań zarobił w europejskich pucharach. Wielkie pieniądze

Lech Poznań pokonał w Sztokholmie Djurgardens IF 3:0, a w pierwszym spotkaniu zwyciężył 2:0, dzięki czemu awansował do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Konferencji. Rywala "Kolejorza" w tej rundzie wyłoni piątkowe losowanie. Lech Poznań dzięki kolejnej wygranej zarobił ogromne pieniądze, a przed piłkarzami z Bułgarskiej szana zarobić jeszcze więcej. Premie i nagrody za Ligę Konferencji Europy są naprawdę okazałe. LKE - premie i nagrody.

Liga Konferencji Europy: Premie. Ile zarobił Lech Poznań?

Lech Poznań zarobił w europejskich pucharach wielkie pieniądze. W tym momencie to aż osiem milionów euro. Najwięcej Lech zarobił na awansie do fazy grupowej (2,94 mln euro) i dwóch triumfach tam (2 mln euro). Wejście do ćwierćfinału to kolejny milion euro. Łącznie "Kolejorz" zgromadził już na swoim koncie 8 mln euro. Awans do półfinału pozwoli powiększyć tę kwotę do 10 mln euro.

W innym czwartkowym rewanżu Fiorentina pokonała na wyjeździe Sivasspor 4:1 i, po zwycięstwie 1:0 przed własną publicznością, wyeliminowała turecki zespół. W kadrze Sivassporu nie znalazł się Karol Angielski. Niespodziankami zakończyły się starcia AZ Alkmaar z Lazio Rzym oraz Anderlechtu z Villarrealem - grupowym rywalem Lecha. W tych parach wyeliminowane zostały ekipy z Włoch i Hiszpanii. Pierwszy mecz rewanżowy odbył się w środę. Drużyna Patryka Szysza Istanbul Basaksehir przegrała w nim u siebie z KAA Gent 1:4 i odpadła z rozgrywek. Polak grał od początku drugiej połowy.

Hat-trickiem w mniej niż trzy i pół minuty popisał się 20-letni nigeryjski napastnik Gift Orban (31., 32. i 34.). To osiągnięcie robi tym większe wrażenie, że w niedzielę w meczu ligowym z Zulte Waregem (6:2) strzelił cztery gole. Łącznie w ostatnich sześciu spotkaniach o stawkę ma 10 bramek. Awans wywalczył także West Ham United, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański. Polak nie bierze jednak udziału w spotkaniach "Młotów" w Lidze Konferencji.

Stawkę ćwierćfinalistów uzupełniają FC Basel i Nice. Losowanie par 1/4 i 1/2 finału zaplanowano na piątek na godzinę 14. Finał trwającego sezonu Ligi Konferencji odbędzie się 7 czerwca w Pradze.

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji (* - awans):

czwartek, 16 marca

Djurgardens IF - *Lech Poznań 0:3 (0:0); pierwszy mecz - 0:2

Sivasspor - *Fiorentina 1:4 (1:1); 0:1

Slovan Bratystława - *FC Basel 2:2 po dogr. (2:2, 2:0), karne 1-4; 2:2

*West Ham United - AEK Larnaka 4:0 (1:0); 2:0

*AZ Alkmaar - Lazio Rzym 2:1 (1:1); 2:1

*Nice - Sheriff Tyraspol 3:1 (1:0); 1:0

Villarreal - *Anderlecht 0:1 (0:0); 1:1

środa, 15 marca

Istanbul Basaksehir - *KAA Gent 1:4 (0:4); 1:1

Program pozostałych rund: