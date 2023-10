Fani Anny Lewandowskiej doskonale wiedzą, że trenerka fitness oraz bizneswoman nie tylko zalicza się do grona najbardziej aktywnych gwiazd w mediach społecznościowych, ale również niejednokrotnie stara się przekładać swoje ogromne zasięgi na kolejne akcje i projekty, m.in. promując zdrowy tryb życia i nakłanianie do podejmowania działań powodujących zmianę życia przez swoich fanów i fanki. Na profilach Anny Lewandowskiej w social mediach raz po raz pojawiają się również zdjęcia oraz relacje odwołujące się do obecnej sytuacji politycznej w Polsce i tuż przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 15 października, żona Roberta Lewandowskiego postanowiła zwrócić się do swoich fanów w tej sprawie.

Anna Lewandowska opublikowała to tuż przed wyborami w Polsce! Zwróciła się do swoich fanów

Dla wielu osób pójście na wybory i oddanie swojego głosu to wręcz obywatelski obowiązek i jak się okazuje, z podobnego założenia wychodzi również Anna Lewandowska, która pytana przez swoich fanów o kolejne wyzwanie, postanowiła jako jedno z nich polecić internautów udanie się do urn, aby zagłosować 15 października.

Anna Lewandowska zwróciła się do fanów w sprawie wyborów! Ma dla nich zadanie, powiedziała to głośno

- Pytałyście mnie ostatnio kiedy kolejne wyzwanie. Mam coś specjalnego. W niedzielę załóżcie wygodne buty, zabierzcie ze sobą dowód i biegnijcie do najbliższego lokalu wyborczego. Ten niedzielny trening zrobić do godziny 21. Wszelkie słodkości po tym treningu są dozwolone - przekazała na Instagram Stories Anna Lewandowska, motywując swoich obserwujących do udziału w wyborach parlamentarnych.

