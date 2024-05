Aż włosy stają dęba po wyznaniu Dariusza Szpakowskiego o piciu alkoholu. Jego mama musiała wkroczyć do akcji

Dariusz Szpakowski to legenda, której głos towarzyszył przy wielu historycznych chwilach polskiego sportu. Już wkrótce będzie pracował przy kolejnym wielkim turnieju - Euro 2024, ale zanim impreza w Niemczech ruszy na dobre, 73-latek podjął ważny krok. Szpakowski związał się z Kanałem Zero założonym przez Krzysztofa Stanowskiego, gdzie będzie prowadził własny program "Robiłem ten mecz". Będzie w nim przypominał legendarne mecze, które komentował, a temu wielkiemu ogłoszeniu towarzyszył specjalny program na żywo prowadzony przez Przemysława Rudzkiego. W szczerej rozmowie nie zabrakło też tych bardziej prywatnych wątków.

Dariusz Szpakowski niezwykle szczerze o alkoholu

W pewnym momencie prowadzący, który zna Szpakowskiego od lat, spytał go wprost o abstynencję. - Czemu odstawiłeś całkowicie alkohol? To prawda, że obiecałeś to świętej pamięci mamie? - zagaił Rudzki. - Tak, tak. Moja mama zawsze mi mówiła: Synku, wiesz, tutaj nalewasz sobie tę... Tutaj Grażyna [żona Szpakowskiego - red.] mówi, czy dziewczyny [córki - red.] mi mówią, jak wracasz po transmisji, że sobie nalejesz - nie będę mówił - "whiskaczyka" - wyznał Szpakowski. Dziennikarze zgodzili się, że bywa to pułapką, z której 73-latkowi udało się wydostać.

Szpakowski nie pije alkoholu. Obiecał to mamie

- Potem to już nie rozluźnia. Przestańmy się oszukiwać, to nie ma najmniejszego sensu. I nie ma w tej chwili we mnie obawy, że wszedłem w taki alkoholizm, że boję się, że teraz łyknę, prawda... Teraz mógłbym się napić alkoholu i nie sądzę, żebym z powrotem do tego alkoholu miał jakieś ciągoty, ale w ogóle, kompletnie, mnie nie ciągnie do tego, żeby się napić - dodał legendarny komentator, który przyznał, że najtrudniejszy był początek, a teraz wybrałby nawet bezalkoholowy toast po wygraniu mistrzostw Europy przez Polskę.