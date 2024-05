Niespodziewane wieści o Dariuszu Szpakowskim wywołają łzy u wielu kibiców. Te informacje gruchnęły znienacka, to już pewne

Głos Dariusza Szpakowskiego to jeden z tych głosów, które zna niemalże cała Polska. Dziennikarz i komentator sportowy od długich lat towarzyszył kibicom podczas meczów reprezentacji Polski oraz polskich drużyn chociażby w europejskich pucharach. Również podczas zbliżającego się Euro 2024 Szpakowski będzie jednym z najważniejszych komentatorów "TVP Sport", co jednak nie przyszło tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Zanim jednak jeden z legendarnych komentatorów przystąpi do pracy przy mistrzostwach Europy, będzie on miał okazję poopowiadać nieco o meczach z przeszłości. Wszystko przez angaż w "Kanale Zero" prowadzonym przez Krzysztofa Stanowskiego, co zostało ogłoszone niespodziewanie.

- BOOM! Dariusz Szpakowski dołącza do Kanału Zero! A wraz z nim nowy program "Robiłem ten mecz" - prawdziwa gratka dla fanatyków piłki. - czytamy w oficjalnym komunikacie kanału, który pojawił się na platformie "X" w czasie, kiedy Szpakowski gościł w programie "Godzina Zero" i rozmawiał z Przemysławem Rudzkim o swoim życiu i karierze. W pierwszym odcinku nowego formatu Szpakowski będzie przybliżał internautom to, co działo się przy okazji meczu Polska - Francja w 1982 roku.

Wpis z ogłoszeniem nowego formatu z udziałem legendarnego komentatora szybko zyskał tysiące polubień na platformie "X" co jasno pokazuje, że Dariusz Szpakowski dalej może pochwalić się olbrzymim szacunkiem. - Świetna decyzja. Kawał historii naszego sportu, emocji, nas samych. Ten głos był z nami od zawsze. - rozpływał się w komentarzu jeden z fanów dziennikarza.