Łzy same płyną po ujawnieniu tych informacji o Dariuszu Szpakowskim. Mateusz Borek musiał o tym powiedzieć. Wszystko ujawnił

Podczas niedawnej gali boksu w Legnicy, Mateusz Borek w rozmowie z Rafałem Mandesem dla "Super Expressu" miał okazję poruszyć wiele wątków - zaczynając od Tomasza Adamka i jego wywiadu o Mamedzie Khalidovie, na Dariuszu Szpakowskim kończąc. O ile kibice reprezentacji Polski zostali poinformowani jedynie, że legendarny komentator zgodził się skomentować mecz Walia - Polska w finale baraży Euro 2024 to okazuje się, że decyzja ta wcale nie przyszła mu łatwo, co z pewnością jest pokłosiem dłuższej przerwy od komentowania spotkań biało-czerwonych po fali nieprzychylnych komentarzy jeszcze podczas Euro 2021. Mateusz Borek nie szczędził mu komplementów ujawniając, że Szpakowski dość długo zastanawiał się, czy podjąć się tego wyzwania.

- Długo się wahał. Sam go namawiałem, żeby wziął ten mecz, żeby raz jeszcze to poczuł z reprezentacją Polski. Wczoraj był na stadionie w studiu, zadzwonił ok. 1:00 i poinformował, że "biorę, jedziemy" (...) Wydaje mi się, że za wszystko - za całokształt należy się Darkowi taki mecz, przystemplowany sukcesem biało-czerwonych. Bardzo mu tego życzę i bardzo bym chciał, żeby się powiodło kadrze i żeby to był wielki wieczór dla biało-czerwonych i dla Darka Szpakowskiego. - wyznał dziennikarz, komentator i promotor bokserski ujawniając, jak zapadła decyzja o skomentowaniu meczu Walia - Polska przez Szpakowskiego.

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Mecz Walia - Polska w finale baraży o Euro 2024 zostanie rozegrany we wtorek 26 marca 2024. Początek meczu Walia - Polska o godzinie 20.45 polskiego czasu w Cardiff