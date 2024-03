Były reprezentacyjny piłkarz aresztowany. Odsiedzi 9 lat za udział w gwałcie zbiorowym

Do aresztowania 40-letniego Robinho doszło w jego mieszkaniu w brazylijskim mieście Santos. W 2017 r. w Italii zaocznie zapadł w pierwszej instancji wyrok za udział Robinho w gwałcie zbiorowym na młodej Albance. W 2022 roku włoski Sąd Najwyższy utrzymał go w mocy. Piłkarza nie było w tym czasie we Włoszech, czekał na rozwój wypadków w Brazylii.

100-krotny reprezentant kraju pójdzie do więzienia za gwałt

Robson de Souza, popularnie znany jako Robinho, przebywał do tej pory na wolności, pomimo wyroku skazującego za udział w gwałcie zbiorowym na Albance, gdy w 2013 roku obchodziła ona 23. urodziny w nocnym klubie w Mediolanie. Wtedy Robinho, 100-krotny reprezentant Brazylii, wielki talent uważany kiedyś za potencjalnego następcę Pelego, grał dla AC Milan.

Włoski wymiar sprawiedliwości wydał międzynarodowy nakaz aresztowania, ale nie było szans na ekstradycję, bo Brazylia nie praktykuje tego środka wobec swoich obywateli. Włochy zwróciły się więc o zarządzenie odbycia przez sportowca kary w jego kraju.

W minioną środę, 20 marca, Sąd Najwyższy Brazylii stosunkiem głosów 9 do 2 podjął decyzję podtrzymującą orzeczenie włoskiego sądu.

Kobieta miała się zgodzić na seks

Robinho niedawno stwierdził, że jego dziewięcioletni wyrok więzienia jest wynikiem rasizmu panującego we Włoszech. Utrzymywał również, że do stosunku seksualnego doszło za zgodą kobiety.

Powiedział Record TV: „Zostałem niesprawiedliwie skazany we Włoszech za coś, co się nie wydarzyło i mam na to wszelkie dowody. Grałem cztery lata we Włoszech i znudziło mi się oglądanie historii o rasizmie. Niestety, dzieje się to dzisiaj. Gdyby mój proces dotyczył białej osoby, bez wątpienia przebiegłby zupełnie inaczej”.