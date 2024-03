Nie żyje słynny dziennikarz. Miał zaledwie 52 lata! Dwukrotnie próbowano go zamordować

Wstrząsające obrazki prosto ze stadionu: karetka na boisku, łzy na trybunach. Do tragedii nie brakowało wiele

O Wasiliju Utkinie kibice na całym świecie słyszeli wielokrotnie po jego mocnych wypowiedziach – nie tylko w tematach sportowych. Rosyjski dziennikarz wypowiadał się nie tylko na tematy sportowe, ale także na temat działań rządu. Wasilij Utkin ostro wypowiadał się w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Wasilij Utkin był właścicielem popularnego rosyjskiego portalu sportowej Sports.ru. Pracował także w czołowej telewizji sportowej w Rosji, ale zrezygnował z pracy, gdy do władzy doszły tam osoby związane z Władimirem Putinem.

Nie żyje 52-letni dziennikarz Wasilij Utkin. Na co zmarł?

52-letni Wasilij Utkin mierzył się z problemami zdrowotnymi. Zdiagnozowano u niego miażdżycę, a według portalu Mash, dziennikarz zmarł z powodu zatoru płucnego. Rosjanin trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

W XXI wieku dwukrotnie próbowano pozbawić go życia. W 2001 roku dźgnięto go nożem w plecy. Zaatakowano go także z użyciem trującego gazu bojowego, cloroacetofenu.

