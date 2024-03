100-krotny reprezentant kraju pójdzie do więzienia za gwałt? Sąd podejmie decyzję lada moment

Sprawa dotyczy wyroku 9 lat więzienia, jaki zapadł we Włoszech w 2017 r. w stosunku do Robinho i został utrzymany przez tamtejszy Sąd Najwyższy w 2022 r. Była to zaoczna decyzja, kiedy Brazylijczyka nie było już we Włoszech. Przebywał wtedy w ojczyźnie. Robson de Souza, popularnie znany jako Robinho, jest na wolności pomimo wyroku skazującego za udział w gwałcie zbiorowym na młodej Albance, która w 2013 roku obchodziła 23. urodziny w nocnym klubie w Mediolanie. Wtedy Robinho, 100-krotny reprezentant Brazylii, uważany kiedyś za potencjalnego następcę Pelego, grał dla AC Milan.

Krystyna Pawłowicz wyprowadziła niespodziewany cios w Lewandowskiego. Mocno uderzyła. Rozpętała wielką burzę

Nie znaleziono mojego DNA

Specjaliści od prawa karnego w Brazylii uważają, że jeśli 40-latek zostanie uznany za winnego, jest mało prawdopodobne, by został natychmiast aresztowany. A to dlatego, że wyrok stanie się ostateczny dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, w tym po uzyskaniu opinii Sądu Najwyższego.

Marek Papszun zaliczy sensacyjny powrót do Ekstraklasy? Mówią o rozmowach! To byłby hit!

W ostatnich dniach, gdy odżyła sprawa sądowa, Robinho ponownie bronił swojej niewinności, uznając, że jego skazanie było przejawem rasizmu. Przyznaje, że doszło do kontaktu seksualnego z pokrzywdzoną. – To było za obopólną zgodą – podkreślił jednak. – Nigdy temu nie zaprzeczyłem. A mogłem, ponieważ nie znaleziono mojego DNA. Nie jestem jednak kłamcą – powiedział Robinho w wywiadzie dla brazylijskiej TV Record.

– Mieliśmy ze sobą krótki kontakt – opowiadał Robinho o spotkaniu z dziewczyną. – Całowaliśmy się, a potem wróciłem do domu. Byli tam inni ludzie. Kiedy zobaczyłem, że ona chce spędzić czas z innym facetem, poszedłem do siebie – wyjaśnił Brazylijczyk.

Były gwiazdor estońskiej piłki wie, jak zatrzymać Roberta Lewandowskiego. Prawda, że proste?

Ze względu na brak możliwości ekstradycji włoski wymiar sprawiedliwości wydał międzynarodowy nakaz aresztowania, a w lutym 2023 r. zwrócił się o wykonanie wyroku w Brazylii, korzystając z prawa obowiązującego w tym kraju Ameryki Południowej, które pozwala na to od 2017 r.

Były selekcjoner powiedział to wprost o Robercie Lewandowskim. A potem ostrzegł przed katastrofą

Jeśli sędziowie brazylijscy odrzucą wniosek, piłkarz pozostanie na wolności. Może jednak zostać aresztowany, jeśli opuści kraj, ponieważ włoski wyrok skazujący i nakaz aresztowania pozostają w mocy.