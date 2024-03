i Autor: cyfrasport Robert Lewandowski, Sergej Pareiko

Baraże lada chwila

Były gwiazdor estońskiej piłki wie, jak zatrzymać Roberta Lewandowskiego. Prawda, że proste?

Dariusz Leśnikowski | PAP 14:13

Sergei Pareiko to postać dobrze znana kibicom w Polsce. Przez dwa i pół roku był bramkarzem Wisły Kraków, z którą w 2011 roku zdobył tytuł mistrza kraju. Zaliczył 65 występów w narodowym zespole. To on strzegł bramki Estonii w jedynym wygranym spotkaniu z Biało-Czerwonymi w sierpniu 2012 roku (1:0). - Polska jest zdecydowanym faworytem – mówi. Ale rodaków nie skreśla, i ma receptę na „Lewego”.