Duża niespodzianka w Dortmundzie! Borussia pokonała gwiazdorski PSG, gol ulubieńca kibiców BVB

Borussia Dortmund - PSG 1:0 w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów

Oba zespoły przystępowały do tego spotkania w zgoła innej sytuacji ligowej. PSG idzie w Ligue1 jak burza i pędzi po kolejne mistrzostwo Francji. Borussia ma swoje problemy i choć szanse na awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów wciąż są, to maleją z każdą kolejką (BVB zajmuje dopiero 5. miejsce w Bundeslidze). Dlatego też Borussia, dla której sukces w Lidze Mistrzów może być jedynym w tym sezonie, z większą werwą rozpoczęła to spotkanie.

Niemiecki zespół imponował ambicją i wysokim pressingiem, który niejednokrotnie odbierał PSG pomysł na grę. Dortmundczycy również atakowali i już w pierwszej połowie dopięli swego. Po kapitalnym podaniu od Nico Schlotterbecka do piłki doszedł Niclas Fuellkrug i strzelił gola na 1:0. Potem wiele się działo na boisku (w jednej z akcji PSG mieliśmy dwa słupki, świetne szanse dla Paryża też miał Dembele). Szansę na podwyższenie wyniku miał Dortmund, ale strzał Brandta został zablokowany przez obrońców PSG. Ostatecznie kolejne gole już nie padły i BVB w przyszłym tygodniu pojedzie na Parc de Princes do Paryża ze skromną zaliczką. Czy wystarczy ona do sensacyjnego awansu do wielkiego finału Ligi Mistrzów?

