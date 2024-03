Były selekcjoner powiedział to wprost o Robercie Lewandowskim. A potem ostrzegł przed katastrofą

Jakub Piotrowski idzie jak burza. W Bułgarii nie mają wątpliwości, co do klasy kadrowicza, teraz to potwierdzili!

W ostatniej kolejce La Liga Lewy strzelił gola i zanotował dwie asysty, a Barca wygrała na wyjeździe z Atletico Madryt 3:0. Zdobył też bramkę w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Napoli (3:1). – Wielokrotnie na nim opierała się gra reprezentacji i tak będzie również tym razem – podkreślił Jerzy Engel przed barażami o awans do Euro 2024. – Cieszmy się z tego, że doszedł do dobrej formy w najważniejszym dla nas momencie.

W czwartek 21 marca o 20.45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie w półfinale baraży o awans do mistrzostwa Europy, które w czerwcu i w lipcu odbędą się w Niemczech. Polska jest zdecydowanym faworytem tego starcia. – Ważne, żebyśmy wygrali. Obojętnie, czy jedną bramką, czy np. pięcioma. Najważniejsze jest zwycięstwo i nie liczmy na to, że będzie grad bramek – tłumaczył były selekcjoner i analizuje możliwe scenariusze.

– Mecz może się tak ułożyć, że szybko otworzymy wynik – twierdzi Engel. – Wtedy przeciwnik będzie musiał się odsłaniać i będzie łatwiej. Ale jak się tak nie ułoży, to możemy się męczyć do ostatniego gwizdka. Trzeba być przygotowanym na twardy bój. Dla Estończyków to mecz wielkiej szansy. Chcę tylko zwycięstwa. Nie interesuje mnie wysoki wynik – dodał.

Szykujmy się już na Walię lub Finlandię

Doświadczony trener uważa, że w meczu z dużo niżej notowanym rywalem powinien wystąpić optymalny skład, aby przygotować się do kolejnego starcia, ze zwycięzcą pary Walia – Finlandia.

– Niech zagra najlepszy możliwy skład od pierwszej minuty aż do momentu, gdy wynik będzie pewny. Nie ma czasu na eksperymenty. Muszą grać najlepsi i w tym momencie najbardziej przygotowani do gry i ci, w których selekcjoner wierzy, że zrealizują to, co sobie założy. Trener teoretycznie rozegrał już te mecze w głowie kilkakrotnie. Tu nie ma przypadkowych graczy i najlepsi z nich muszą wystąpić od pierwszej do ostatniej minuty – podkreśla Engel.

Były szkoleniowiec m. in. Legii Warszawa, Polonii Warszawa i Wisły Kraków uważa, że brak awansu na Euro 2024 będzie miał tragiczne skutki dla polskiego futbolu.

– Nie biorę tego nawet pod uwagę. Jeśli nie awansujemy, konsekwencje będą fatalne dla całego polskiego sportu, nie tylko futbolu. Reprezentacja w piłce nożnej jest lokomotywą polskiego sportu. To na niej skupia się uwaga zdecydowanej większości polskich kibiców. Skutki byłyby katastrofalne – podsumował Engel.