Nie żyje były selekcjoner. Przejął reprezentację po Euro 2012, praca w kadrze była jego ostatnią

Nie żyje Mychajło Fomenko

Mychajło Fomenko jako piłkarz nie zrobił wielkiej kariery klubowej – grał w kilku ukraińskich klubach (wówczas ZSRR), a najdłużej występował w Dynamie Kijów, bo od 1972 do 1979 roku, gdy zakończył karierę. Zdecydowanie więcej osiągnięć miał w reprezentacji ZSRR, z którą sięgnął po wicemistrzostwo Europy i brązowy medal igrzysk olimpijskich. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pełnił funkcję asystenta trenera w Dynamie Kijów, a następnie rozpoczął długą podróż po klubach i reprezentacjach. W swoim CV miał przede wszystkim ukraińskie kluby, jak m.in. Krywbas Krzywy Róg, Dynamo Kijów, CKSA Kijów czy Metalist Charków. To z Dynamem Kijów święcił największe sukcesy, bo choć prowadził go tylko od stycznia do grudnia 1993 roku, to zdobył z nim mistrzostwo i puchar Ukrainy. Do tego prowadził kilka reprezentacji – Iraku (1990) i Gwinei (1994).

Fomenko prowadził Ukrainę przeciwko Polsce na Euro 2016

W grudniu 2012 roku Mychajło Fomenko przejął reprezentację Ukrainy. Było to zaraz po zakończonych mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie, na których Ukraińcy poradzili sobie niewiele lepiej od Polaków (zdobyli więcej punktów w zdecydowanie trudniejszej grupie, ale też nie udało się im awansować do fazy pucharowej). Fomenko prowadził kadrę Ukrainy przez kolejne kilka lat i wystąpił w niej na Euro 2016, gdzie do grupy trafił... razem z Polską. Tym razem Biało-Czerwoni już grupę opuścili, a Ukraina zajęła ostatnie miejsce z trzema porażkami na koncie (z Polską przegrała 0:1 po golu Błaszczykowskiego). Po turnieju Fomenko odszedł z reprezentacji i nie podjął już żadnej pracy.

O śmierci 75-letniego byłego piłkarza i trenera poinformował popularny profil na X BuckarooBanzai, zajmujący się m.in. ukraińskim futbolem. W ostatnich latach Fomenko zmagał się z nowotworem.

