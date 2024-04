Partnerka Krzysztofa Radzikowskiego odsłoniła ciążowy brzuszek. Odważne zdjęcie jest w sieci. Obrazki mogą poruszyć

Letnie MP w pływaniu. Pojedynki gwiazd z legendami i grad minimów na ME

Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem. „Radzik” osiągał sukcesy nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. W 2009 roku udało mu się zająć drugie miejsce w mistrzostwach Europy siłaczy. Największą popularność przyniosły mu jednak nie zmagania siłowe, a aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Sławę dała mu aktywność na kanale „Strong Ekipa”, który prowadzi razem z Dominikiem Abusem i Konradem Karwatem oraz udział w programie „Gogglebox. Przed telewizorem” na antenie TTV.

Krzysztof Radzikowski zostanie tatą po raz drugi. Partnerka pokazała ciążowy brzuszek

„Radzik” zyskał wielu fanów także dzięki występowi we freak-fightach. W swoim debiutanckim i jedynym jak do tej pory pojedynku przegrał z Piotrem „Bestią” Piechowiakiem. Strongman na razie nie powrócił do klatki na kolejny pojedynek.

Na razie najprawdopodobniej nie ma tego nawet w głowie. Radzikowski spodziewa się dziecka razem ze swoją partnerką. Para opublikowała w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcia z sesji ciążowej. Na ich głowach znalazły się dwie czapki z napisami „mama” i „tata”.

W komentarzach nie brakowało słów wsparcia dla pary, która już niedługo wychowywać będzie drugiego potomka.

