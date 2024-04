Potężny nokaut na gali UFC. To było brutalne! Bezlitosny popis „Doktora” [WIDEO]

To było fenomenalne rozpoczęcie karty głównej UFC Fight Night: Nicolau vs Perez. Uros Medic kontynuuje niesamowitą passę w swojej karierze. Serb trafił do UFC po wygranej w Dana White's Contenders Series z Mikey'em Gonzalezem w sierpniu 2020 roku. Od tego czasu stoczył już sześć pojedynków dla największej organizacji MMA na świecie. Żadna z tych walk nie trwała pełnych 15 minut!

Uros Medic przegrał w karierze tylko dwie walki – z Jalinem Turnerem i Myktybekiem Orolbaiem. Po przegranej z tym drugim, Serb chciał kolejny raz przypomnieć, że potrafi świetnie odnaleźć się w klatce i dać mnóstwo radości kibicom. Udało mu się to znakomicie.

Rywalem „Doktora” w oktagonie UFC był doświadczony Tim Means. Już w drugiej minucie starcia w jednej z wymian Serb popisał się brutalnym lewym podbródkowym, który powalił Meansa na deski. Wystarczył tylko jeden cios w parterze, by sędzia przerwał pojedynek.

Ten występ został doceniony przez Danę White'a, szefa UFC, który zdecydował się na przyznanie bonusu Mediciowi w wysokości 50 tysięcy dolarów za występ wieczoru.

