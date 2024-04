Marianna Schreiber nie wytrzymała widząc zmysłowe tańce Anny Lewandowskiej. Kompletnie się nie hamowała, ostra krytyka żony Lewandowskiego

Marianna Schreiber zdecydowała się na mocną krytykę Lewandowskiej

Marianna Schreiber zrobiła wokół siebie niemałe zamieszanie dołączając do Clout MMA, które wcześniej sama mocno krytykowała. Ostatnie tygodnie nie były jednak dla niej łatwe – okazało się bowiem, że związek z jej mężem, Łukaszem Schreiberem, politykiem PiS, przechodzi poważny kryzys i niewykluczone, że skończy się rozwodem. Nie mogła również wystąpić na gali Clout MMA 4, na której miała zmierzyć się z Gohą Magical, ponieważ jej rywalkę zgarnęła policja. Wiele wskazuje jednak na to, że do walki dojdzie później, a Marianna Schreiber stara się nie tracić humory, co można zobaczyć po publikowanych przez nią materiałach w sieci. Teraz jednak zdecydowała się skomentować w mocnych słowach czyny... Anny Lewandowskiej.

Co powinien zrobić Robert Lewandowski? Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W ostatnim czasie wielu fanów żywo dyskutuje na temat uprawiania tańca przez Annę Lewandowską. Żona Roberta Lewandowskiego publikuje wiele filmików, na których zmysłowo rusza się przy swoich partnerach tanecznych (a rzadko jest to sam napastnik Barcelony) i zdaniem kibiców często te tańce są aż nadto zmysłowe. Teraz do grona komentujących tę sytuację dołączyła Marianna Schreiber i nie szczędziła Annie Lewandowskiej ostrej krytyki!

Schreiber zobaczyła tańce Lewandowskiej i nie wytrzymała

Marianna Schreiber udostępniła nagranie z festiwalu tańca bachaty, w którym udział brała Lewandowska, na swoim profilu na X i opatrzyła je wymownym komentarzem. – Nie no. Ja rozumiem wszystko. Niezależność, własne pasje, hobby, zarobek, zawód, inne ścieżki kariery. Naprawdę to wszystko rozumiem i serio to jest okej. Niech kobieta się rozwija po swojemu. Ale! który facet, no powiedzcie który - nie byłby zazdrosny o coś TAKIEGO? I która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa prawie go całując? No chyba, że poniżej to Robert Lewandowski - to przepraszam. Jeżeli wypowiedziałam się zbyt krytycznie to napiszcie mi to w komentarzu – skwitowała Schreiber. Jej post zebrał ponad tysiąc polubień, ale też ponad 400 komentarzy, w których wiele osób nie zgadza się z opinią zawodniczki Clout MMA.