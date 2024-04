Hiszpanie pieją z zachwytu nad Lewandowskim. Nowa era w Barcelonie zapoczątkowana hat-trickiem Polaka

Lewandowski goni rywali w klasyfikacji strzelców

Dla Roberta Lewandowskiego poniedziałkowy wieczór był z pewnością wyjątkowy. Był to pierwszy hat-trick kapitana reprezentacji Polski w LaLidze, a na taki wyczyn polscy kibice czekali ponad 33 lata, gdy podobnym wyczynem popisał się... Jan Urban obecny trener Górnika Zabrze. Lewandowski po spotkaniu popisał się prawdziwą skromnością, bowiem dość chłodno ocenił swój obecny dorobek strzelecki, który po hat-tricku wynosi 16 bramek w lidze hiszpańskiej. – To tylko 16 goli, zazwyczaj strzelam więcej. Mamy dużo okazji do strzelenia goli. Musimy grać jeszcze szybciej, ale cała drużyna gra dobrze w ofensywie – mówił po meczu Lewandowski. Dużo ciepłych słów do Polaka skierowały natomiast hiszpańskie media.

Lewandowski "uwolniony"

To, że Lewandowski był bohaterem poniedziałkowego wieczoru w Barcelonie, nie ulega żadnej wątpliwości. – W szalonym meczu na ratunek przyszedł polski napastnik Robert Lewandowski – napisano na łamach Marki, która określiła go mianem „uwolnionego”. Wskazano też, że zwycięstwo Barcelony oddaliło Real Madryt od fetowania tytułu mistrzowskiego przynajmniej o tydzień. Hiszpanie wskazują ponadto, że Lewandowski „zaostrza” walkę o koronę króla strzelców w LaLidze.

Robert Lewandowski liderem nowej ery w Barcelonie?

Zdecydowanie szerszy kontekst tego meczu zarysowuje „AS”, który pisze o nowej erze w Barcelonie - tej, w której Xavi decyduje się pozostać na stanowisku. Madrycki dziennik wskazuje, że to właśnie „Lewandowski przewodzi nowej erze”. Dziennikarze wskazali, że wielu doświadczonych zawodników w Barcelonie wciąż zawodzi, ale nie są to na pewno Lewandowski czy Gundogan. – Mecz został zaplanowany jako pierwszy w nowej erze, która została ogłoszona bardzo niedawno i jeśli trzeba wyciągnąć wnioski, Xavi ma jeszcze wiele do zrobienia. Zawodnicy, którzy powinni tu być, aby coś zmienić, z kilkoma wyjątkami, takimi jak Lewandowski i Gündogan, nadal zawodzą – oceniono na łamach „AS” i podkreślono, że szczególnie ostatni gol Lewandowskiego, z rzutu wolnego, był niebagatelnej urody.