i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Lewy top!

To po prostu niebywałe, jak długo czekaliśmy na kolejnego hat-tricka Polaka w LaLiga. Robert Lewandowski tego dokonał, ta liczba robi wrażenie

Choć nie ma żadnych wątpliwości, że Robert Lewandowski to wielki piłkarz, to odkąd pojawił się w Barcelonie, bardzo długo czekał na pierwszego hat-tricka. Ten przyszedł dopiero teraz, w kapitalnym meczu z Valencią, wygranym przez Barcelonę 4:2. Nie wszyscy wiedzą, że to nie pierwszy hat-trick Polaka w lidze hiszpańskiej.