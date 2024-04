i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Ważne słowa bohatera

Robert Lewandowski skomentował hat-trick i zwycięstwo z Valencią. Znaczące słowa Polaka, to się rozniesie

Cóż to był za mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego! Polski gwiazdor Barcelony po raz pierwszy w tym zespole zanotował hat-tricka i poprowadził swój zespół do zwycięstwa z Valencią 4:2. Po meczu Lewandowski udzielił wywiadu po hiszpańsku, a wyemitował go kanał Eleven Sports.