Krystyna Pawłowicz wyprowadziła niespodziewany cios w Lewandowskiego. Mocno uderzyła. Rozpętała wielką burzę

Robert Lewandowski ma za sobą trudny okres w karierze, podczas którego wielu kibiców ostro go krytykowało i zaczęto się zastanawiać, czy w takiej formie napastnik jest potrzebny reprezentacji. Rzecz jasna były to głosy skrajne, bo trudno wyobrazić sobie, aby któryś z selekcjonerów zrezygnował z Lewandowskiego. Na negatywne głosy złożyły się również bardzo słabe występy kadry w eliminacjach do mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na Euro i we czwartek i być może we wtorek zagrają o wyjazd na tę imprezę.

W perspektywie rywalizacji z Estonią i Walią albo Finlandią cieszyć może to, że Lewandowski wrócił do wysokiej formy. Między innymi w meczu z Atletico Madryt zanotował dwie asysty i zdobył bramkę w wygranym przez Barcelonę spotkaniu. Polak dostał dużo pochwał za to spotkanie, ale sceptyczna co do formy Lewandowskiego jest... Krystyna Pawłowicz, która napisała wymowny wpis na platformie X.

Pawłowicz atakuje Lewandowskiego. Wymowny wpis

- Szkoda, że takich błysków kapitan reprezentacji PL nie ma w czasie grania w tejże reprezentacji. Błyski zagraniczne R. Lewandowskiego mnie nie interesują. Czekam na wysiłek i błyski, gdy gra dla Polski - napisała sędzia Trybunały Konstytucyjnego w komentarzu do jednego z artykułów. Kibice postanowili bronić piłkarza. - To proszę przejrzeć jego statystyki gdy gra dla Polski - zasugerował jeden z użytkowników. - 83 gole w reprezentacji, rzeczywiście licho... - ironizował inny kibic. Nie brakowało jednak również wpisów, które popierały Pawłowicz.