Marek Papszun zaliczy sensacyjny powrót do Ekstraklasy? Mówią o rozmowach! To byłby hit!

Marek Papszun wróci w sensacyjnych okolicznościach do Ekstraklasy? Okazuje się, że szkoleniowiec, który miał mieć propozycję pracy w reprezentacji Czech, Polski, czy nawet ponoć z Schalke 04, może stać się bohaterem dość ciekawego powrotu do pracy i to w polskiej lidze! Media mówią o rozmowach szkoleniowca, dojdzie do sensacji?

Marek Papszun wróci do Ekstraklasy? Sensacyjna propozycja dla szkoleniowca

O Marku Papszunie i jego potencjalnym powrocie do pracy głośno jest z wszelakich stron. Szkoleniowiec był łączony przez media z pracą w reprezentacji Polski, Łotwy, czy Czech, a nawet w uznanych europejskich markach pokroju Sunderlandu, Ajaxu Amsterdam, czy Schalke 04. Ostatecznie nic z tego nie wyszło i trener zaczął być łączony z polską ligą. Okazuje się, że spłynęła do niego oferta i to nie z Rakowa Częstochowa, a z Cracovii, a tak przynajmniej uważają media.

- Co do Szulczka w Cracovii - jak słyszę, to bardzo mocna kandydatura, ale nie jedyna i do porozumienia jeszcze daleko. Cracovia się rozgląda, w grę wchodzą też Mariusz Misiura ze Znicza i Marek Papszun, z którym już się kontaktowano, ale wiadomo, dla niego priorytet to zagranica - pisze dziennikarz Eleven Sports, Mateusz Janiak.