Cezary Kucharski okrutnie przejechał się po byłym pracowniku TVP. Uderzył w niego z pełną mocą

Po zmianie władzy w Polsce doszło do wielu zmian w telewizji publicznej. Dotknęła ona także dziennikarzy, którzy w większym lub mniejszym wymiarze zajmowali się sportem. Jednym z nich był Rafał Patyra, który prowadził programy sportowe na antenach TVP. Jego umowa nie została przedłużona, a Patyra postanowił podjąć pracę w TV Republika, gdzie udała się część zwolnionych niedawno pracowników Telewizji Polskiej. Podczas jednego z programów Patyra odniósł się kąśliwie do obecnego premiera, Donalda Tuska. Cezary Kucharski nie mógł się powstrzymać, by nie skomentować jego słów.

Cezary Kucharski nie szczędził mocnych słów Rafałowi Patyrze

Obecnie Rafał Patyra prowadzi w Telewizji Republika program informacyjny „Express Republiki”. W środę, 7 lutego wywołał on w kąśliwy sposób temat niewpuszczenia do Sejmu polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Pozostajemy w klimatach sportowych. Czas na narciarstwo i slalom premiera Donalda Tuska pomiędzy niewygodnymi tematami, takimi jak, bagatelka, niewpuszczenie posłów do Sejmu – powiedział Patyra, nawiązując tym samym do faktu, że Tusk przebywa aktualnie na urlopie we Włoszech.

Patyra zdecydował się także później na uszczypliwość wobec prezesa Rady Ministrów. – Jak wiadomo, Donald Tusk w środowisku kibiców cieszy się "wyjątkową" estymą. Pewnie niejeden fan uważa, że pan premier mógłby jeździć na nartach nawet przez okrągły rok z pożytkiem dla siebie i Polski. Ale my w "Expressie Republiki" nie zamierzamy aż tak "jechać" z prezesem Rady Ministrów – zakończył.

Na te słowa zareagował wspomniany Cezary Kucharski, który w ostatnim czasie wypowiada się dużo na temat Roberta Lewandowskiego, ale teraz nie mógł przepuścić okazji, by nie skomentować słów byłego dziennikarza TVP i zrobił to w bardzo zdecydowany sposób. – Niczego innego nie spodziewałem się po Rafale Patyrze... Funkcjonariusz propagandy szoruje po dnie żenady – napisał były reprezentant Polski, publikując nagranie ze słowami Patyry.

Adwokaci Cezarego Kucharskiego o procesie z Robertem Lewandowskim