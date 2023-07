Chcieli rozebrać tą piękność do naga. Znana zawodniczka ujawniła niespodziewaną propozycję, odpowiedź mogła być tylko jedna

W jednej szatni z Cristiano Ronaldo? To byłby numer; polski bramkarz w orbicie zainteresowań Saudyjczyków

Giulia Gwinn to obecnie jedna z najpopularniejszych piłkarek za naszą zachodnią granicą. 24-latka przeszła wszystkie szczeble w niemieckiej kadrze i jej rozwój zachwyca niemieckie media. Obecnie Gwinn występuje w barwach Bayernu Monachium i jest regularnie powoływana do reprezentacji. Ponadto zawodniczka może pochwalić się świetną urodą, która przyciągnęła uwagę niemieckiego "Playboy'a".

Nie zgodziła się na rozbierane zdjęcia. Seksowna piłkarka wyjaśniła powody

Jak podaje "Bild" magazyn dla mężczyzn zainteresował Gwinn ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata kobiet w piłce nożnej i zaproponował piłkarce rozbieraną sesję. 24-latka nie przystała jednak na taką propozycję. - Szanuję Playboya jako produkt dziennikarski, ale wolę prezentować się jako piłkarka na boisku - powiedziała Gwinn cytowana przez niemiecką agencję prasową. - Wierzę i mam nadzieję, że mamy o wiele więcej ekscytujących i ważnych tematów do omówienia, zwłaszcza w okresie poprzedzającym to, co z pewnością będzie wspaniałym mundialem - oceniła Gwinn.