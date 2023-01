Cristiano Ronaldo zadebiutował w lidze arabskiej. Wielkie szaleństwo, a na początek wygrana

Ronaldo bramki w debiucie nie strzelił, gola zaliczył Brazylijczyk Talisca. Pomocnik trafił do siatki w 31. minucie po podaniu Sulaiheema. Występ Cristiano Ronaldo nie porwał może tłumu, ale wzbudził wielkie zainteresowanie. Jeśli ktoś od razu oczekiwał fajerwerków, to może delikatnie się zawiódł, nie było widowiskowych zagrań, choć CR7 podjął kilka prób szarpnięcia. Próbował strzelać z dystansu, wykonywał rzut wolny. Jeśli nawet nowy nabytek Al-Nassr nie sprokurował gola, to na tyle zajął swoją osobą obronę rywala,wyskakując wysoko przy dośrodkowaniu, że ułatwiło to zadanie stojącemu obok brazylijskiemu pomocnikowi, który wpisał się na listę strzelców.

Bez względu a to, kto strzelał i kto się wyróżnił na boisku, to oczywiście Ronaldo stanowił główną atrakcję. Jeszcze przed zakończeniem 14. kolejki Saudi Pro League klub Al-Nassr zadeklarował w swoich mediach społecznościowych, że od teraz ponad 30 kanałów telewizyjnych będzie transmitować zawody ligowe na całym świecie.

To m.in. ESPN w Stanach Zjednoczonych; CCTV w Chinach; Sky Sports i inne w Europie. A także kanały w Afryce, Albanii, Tajlandii i Indonezji. Takim magnesem jest Ronaldo, bez względu na to, że jego kariera jest bliżej końca. Al-Nassr stał się centrum piłkarskiego świata, odkąd pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki zgodził się w zeszłym miesiącu na dwuipółletni kontrakt, który ma przynieść mu ponad 200 milionów dolarów rocznie.

Na stadionie Mrsool Park słychać było głównie okrzyki „Ronaldo”. I to na długo przed rozpoczęciem meczu. Kibice klubu z Rijadu machali gigantycznymi flagami i wywoływali nowego gracza. Kiedy Ronaldo pojawił się na rozgrzewce i wyprowadził swoją drużynę, powitano go potężnym rykiem. A hałas tylko się wzmógł, gdy Cristiano po raz pierwszy dotknął piłki. Na trybunach zasiadło ponad 22 tys widzów, a miliony z pewnością przed telewizorami.