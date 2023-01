Reprezentanci Polski już mogą łapać się za głowy! Te informacje o Paulo Bento zmieniają wszystko, łatwo nie będzie

Kim jest Paulo Bento? To on ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski!

Od początku nowego roku, kiedy umowa Czesława Michniewicza wygasła i przestał on pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski, Biało-czerwoni pozostają bez trenera. W tym czasie w mediach przewinęło się wiele nazwisk potencjalnych następców, jednak z czasem grono to zaczęło się zmniejszać, aż wreszcie padła wieść, że to właśnie Paulo Bento na objąć polską kadrę. Wybór ten oczywiście skomentował Jan Tomaszewski, który przy okazji znów wbił potężną szpilę Paulo Sousie. Okazuje się jednak, że w reprezentacji Polski wiele może się zmienić, gdy przejmie ją Paulo Bento.

W czasie swojej trenerskiej kariery Portugalczyk był selekcjonerem Korei Południowej, z którą wyszedł z grupy na ostatnim mundialu, a wcześniej Portugalii. Na on również doświadczenie klubowe, bowiem trenował m.in. Sporting, czy Olympiakos. Okazuje się, że jednym z powodów, dla którego Bento odniósł sukces jest jego cecha, która nie pozwala na jakiekolwiek odstępstwo od przyjętej przez niego normy, co może nie spodobać się wielu piłkarzom.

- A propos Paulo Bento - jeszcze nie "here we go", ale jest blisko. On generalnie ma opinię człowieka, u którego wszystko, naprawdę wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. - napisał na Twitterze Tomasz Ćwiąkała ujawniając, że w tym aspekcie Portugalczyk jest nieustępliwy i Biało-czerwoni z pewnością będą musieli zasuwać u wymagającego selekcjonera, u którego wszystko musi być na swoim miejscu.

