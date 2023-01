Jan Tomaszewski komentował wybór Bento i znów zdemolował Sousę! Porównał to do... krzesła

Kim jest Paulo Bento? To on ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski!

Kibice reprezentacji Polski z niecierpliwością mogą wyczekiwać informacji o tym, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Od czasu, kiedy Czesław Michniewicz oficjalnie przestał pełnić swoją funkcję, z dnia na dzień pojawia się coraz więcej plotek w sprawie nazwiska nowego selekcjonera, jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że będzie to Paulo Bento. Przy okazji tych przełomowych wieści nie mogło więc zabraknąć komentarza Jana Tomaszewskiego. Legendarny bramkarz Polaków nie ukrywał, że dla niego zagraniczny trener będzie dobrym wyborem, jeśli oczywiście będzie potrafił poukładać drużynę zostawioną przez Michniewicza. To jednak nie koniec, bo w dyskusji pojawiło się nazwisko Paulo Sousy, który z ust Tomaszewskiego w przeszłości mógł usłyszeć sporo krytyki.

Jeden z widzów postanowił podpuścić Jana Tomaszewskiego wskazując, że Bento jest rodakiem Sousy, a doskonale wiemy jak skończyła się jego przygoda z kadrą. Tyle wystarczylo. - Boże, mój Boże… A kto to był Sousa?! On był trenerem klubowym! Powtarzam… klubowym! Nie wiem, czy pracował więcej niż rok w jakimkolwiek klubie. Nigdy nie miał do czynienia i nie wiedział, co to znaczy praca selekcjonera w reprezentacji. A to jest taka sama różnica, jak między krzesłem królewskim, a krzesłem elektrycznym. - wypalił na wizji legendarny golkiper reprezentacji Polski. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!